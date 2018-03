May udviser 23 russiske diplomater, og britiske ministre boykotter fodbold-VM Storbritannien indfører en række sanktioner i protest mod drabsforsøg på tidligere agent med nervegas.

Den britiske regering udviser 23 russiske diplomater, og britiske ministre vil boykotte fodbold-VM i Rusland til sommer.

Så bredt reagerer den britiske regering på drabsforsøget på en russisk ex-spion i provinsbyen Salisbury i Sydengland 4. marts.

De udviste diplomater får en uge til at pakke.

Allerede i aften klokken 20 er FNs sikkerhedsråd på britisk anmodning indkaldt for at drøfte drabsforsøget på ex-spion Sergej Skripal.

»Kreml vil ødelægge det internationale regelbaserede system«, tweeter det britiske udenrigsministerium.

»Brugen af nervegassen i Salisbury følger et velkendt mønster af russisk statslig aggression«.

Deadline udløb ved midnat

Premierminister Theresa May havde krævet en forklaring fra Rusland senest ved midnat mellem tirsdag og onsdag på, hvordan og hvorfor Sergej Skripal blev forsøgt myrdet med den russiske nervegas Novichok.

Men Rusland reagerede med »total foragt«, sagde May først på eftermiddagen i det britiske parlament.

»De tilbød ingen forklaring, heller ingen forklaring på, hvorfor de har et ikke-erkendt kemisk våbenprogram i strid med folkeretten«.

Theresa May’s regering udviser de 23 russiske diplomater, som ifølge May er identificeret som hemmelige efterretningsagenter. Det er den mest omfattende britiske udvisning i 30 år.

Samtidig har May aflyst en invitation til den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov til London. »Tragisk«, sagde hun, at Ruslands præsident Putin har handlet på denne måde.

Den britiske regering vil desuden foreslå ny lovgivning for at beskytte Storbritannien mod fjendtlige handlinger fra andre stater og øge kontrollen med russere på vej ind i landet.

Samtidig vil Storbritannien indføre en mulighed for særlige økonomiske sanktioner mod navngivne personer i Rusland. Og premierministeren lægger op til stramme vilkårene for eksil-russeres ophold i Storbritanninen.

Hun sagde i parlamentet, at der »ikke er plads« til korrupte eliter i Storbritanninen.

Den tidligere spion og hans datter, Yulia Skripal, er fortsat i koma.

Kreml afviser

En talsmand for Kreml, Dimitriy Peskov fastholder, at Rusland ikke er involveret i drabsforsøget.

»Moskva havde intet at gøre med hvad der skete i Storbritannien. Det vil ikke acceptere fuldstændig ubegrundede beskyldninger og vil heller ikke acceptere noget ultimatum«, siger Kreml-talsmanden Dmitry Peskov.

Rusland fastholder ifølge BBC, at det slet ikke har noget »motiv« til at dræbe Skripal.

Ambassaden i London har bedt om adgang for sin konsul i London til Yulia Skripal, der er russisk statsborger, på hospitalet – men ikke til faderen, som i dag er britisk statsborger.

Christopher Meyer, tidligere britisk ambassadør i USA, siger til Skynews, at forholdet mellem Vesten og Rusland er på vej ind i en slags 'Vilde Vesten', især fordi ”Rusland har invaderet Ukraine, beslaglagt Krim og nu involveret sig i, hvad der ligner ret åbne – nogle af dem succesfulde – politiske attentater”.

»Det er ikke en ny kold krig – det er noget andet – uforudsigeligt og farligt, antændt af Rusland, der er fuldt af vrede og en følelse af ydmygelse overfor Vesten«.

Ambassadør Meyer »tror ikke, at vi har været så truet siden masseudvisningen af sovjetiske spioner i 1971, da vi udviste 105, for så omfattende var den sovjetiske spionage på den tid«.

Formanden for det europæiske Råd, Donald Tusk, tweeter, at han er parat til at sætte »det brutale angreb« på næste uge topmøde i EU.