Kemiske våben: Civile i Syriens kampzoner risikerer fortsat angreb FN fordømmer Ruslands accept af bomber mod civile. Tidligere syrisk general udelukker ikke nye kemiangreb på civile.

Over 1.000 indbyggere i Ghouta i udkanten af Damaskus er fortsat uden føde og medicin, og bombeangrebene på byen tager til, konstaterer uafhængige iagttagere og flere medlemmer af FN’s Sikkerhedsråd, som drøftede den dramatiske situation i aftes.

»Syrien er ved at forbløde«, lød det fra FN’s generalsekretær, Antonio Guterres, der ligesom repræsentanter for flere medlemslande konstaterede Ruslands medansvar for de mange civile tab.

Det kan blive endnu værre, hvis regimet i Damaskus beslutter at bruge kemiske våben i større målestok for hurtigt at nedkæmpe de oprørsgrupper, der er tilbage, siger den tidligere syriske brigadegeneral Zaher al-Saket i forbindelse med offentliggørelsen af en rapport om brugen af kemiske våben i Syrien.

»Regimets egne soldater har ikke den nødvendige styrke til at angribe, og dets allierede blandt de iranske militser kan heller ikke. Derfor kan præsident Bashar al-Assad blive fristet til som tidligere at bruge kemiske våben i Ghouta«, siger Zaher al-Saket, hvis dokumentationscenter i Bruxelles har udarbejdet rapporten.

Psykologisk virkning

Han var indtil udbruddet af borgerkrigen i 2011 ansvarlig for den syriske hærs brug af kemiske våben, som blev udviklet i samarbejde med blandt andet Nordkorea og Kina. Disse våben har især en stærk psykologisk virkning, siger han.

»Det er et meget effektivt middel til at skabe total panik og iværksætte en masseflugt, så befolkningen i en by eller et kvarter kan blive udskiftet, når forholdene igen er blevet normale«.

I 2011 fik han besked på at organisere et angreb med kemiske våben mod en oprørsgruppe. Han erstattede klor og andre farlige stoffer i sprængladningerne med ufarlige produkter, og han havde ingen anden udvej end at flygte, da hans omgåelse af ordrerne blev opdaget.

I dag hører Zaher al-Saket til de hundredvis af generaler og centralt placerede personer i regimet, som lever i eksil i Vesteuropa, og som er klar til at deltage i et overgangsstyre, når krigshandlingerne ophører. Den tidligere general vurderer, at Bashar al-Assad og hans iranske allierede ligger inde med omkring 700 tons kemikalier på trods af en FN-resolution fra september 2013, som pålægger Syrien at udlevere alle kemiske våben.

»Styret brugte kemiske våben i Aleppo i april sidste år«, konstaterer Zaher al-Saket. Han henviser til de mange centrale kilder, han fortsat har i den syriske hær, hvor mange er dybt bekymrede over de udenlandske militsers brutalitet og voksende indflydelse.

»Alle med kendskab til sagerne ved, at Hizbollah i Syrien ligger inde med store mængder af kemiske våben«.

Regeringen i Damaskus afviser alle beskyldninger, konstaterer den tidligere general.

»Det er meget let for dem at blive renset. De kan bare give internationale eksperter med et FN-mandat adgang til at kontrollere. Men det vil de ikke høre tale om«.