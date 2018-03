Syriske regeringssoldater angriber landsby i Østghouta

FOR ABONNENTER

Klokken er 04.15, og jeg er allerede i gang med dagen. I bussen på vej til arbejde kan jeg mærke, hvor trist, træt og vred jeg er over, at minister Sopie Løhde og co. ikke anerkender mig og min virkelighed, men fremstiller mig som en, der bare vil tage og ikke give.

Jeg er pædagog i en børnehave, og på min stue er vi tre kolleger og 21 skønne børn i alderen 2,8-5 år. Jeg står med et meget stort ansvar hver dag. 21 meget aktive små væsner, der er alle vegne, og som skal guides, støttes, trøstes, udvikles, trives, have det sjovt og indgå i relationer og dialog og lære om demokrati og om, hvordan man navigerer i livet. Der er også børn imellem dem med kroniske sygdomme, hvor det kan få fatale følger, hvis ikke der passes godt nok på.

Der er mange børn, der har nogle udfordringer, som kommer tydeligere til syne under det daglige pres, og som derfor kræver noget ekstra hjælp for at få de samme muligheder for trivsel og udvikling som andre. Disse børn gør vi også vores allerbedste for – for at bryde den negative sociale arv – det er jo sådan, vores samfund er. Men så er det også, at mine arme ikke er længere og ikke kan nå hele vejen rundt, for jeg bliver presset af dårlige normeringer og manglende hænder.

Forældre afleverer deres børn til mig hver dag, og jeg ved, de er trygge ved mig, men citronen bliver konstant presset mere. Opgaver oppefra, fra folk, der har mange gode ideer til, hvordan jeg skal arbejde, men ikke har indsigt i, hvad det i virkeligheden vil sige – om det er realistisk og hænger sammen.