11 asylansøgere er såret i sammenstød i græsk flygtningelejr Politiet i lejren brugte tåregas og chokgranater til at sprede folkemængden, rapporterer et lokalt medie.

Mindst 11 asylansøgere kom til skade, da de onsdag stødte sammen med politiet i en flygtningelejr på den græske ø Lesbos.

Samtidig blev cirka 200 kvinder og børn evakueret til en nærliggende lagerhal.

Det oplyser nødhjælpsorganisationen Læger uden Grænser.

Der bor flere end 5000 asylansøgere i Moria-flygtningelejren, hvilket er næsten dobbelt så mange, som lejren har kapacitet til.

Protester over dårlige levevilkår i lejren er ikke ualmindelige, men onsdagens sammenstød er blandt de mest alvorlige episoder i månedsvis.

Ifølge en talsmand for det lokale politi brød volden ud, da en gruppe på omkring 50 mennesker satte ild til skraldespande i lejren.

Et lokalt nyhedsmedie rapporterer, at volden blev udløst af, at en syrisk mand havde begået selvmord i lejren mandag. Ifølge mediet brugte politiet onsdag tåregas og chokgranater til at sprede folkemængden.

En politibetjent bekræfter over for nyhedsbureauet Reuters, at politiet måtte gribe ind. Betjenten vil dog ikke kommentere meldingerne om brug af tåregas og chokgranater.

Læger uden Grænser oplyser på Twitter, at organisationen måtte yde medicinsk hjælp til de tilskadekomne.

»Vores medarbejdere behandlede 11 mennesker, blandt dem babyer og gravide kvinder, efter sammenstød mellem flygtninge og græsk politi. 200 kvinder og børn blev evakueret til en nærliggende lagerhal«, skriver organisationen.

»Situationen er roligere, men Moria er fortsat et frygteligt sted at bo«, tilføjes det.

Lesbos var i 2015 porten til Europa for næsten en million flygtninge og migranter, som hovedsageligt kom fra Syrien, Irak og Afghanistan.

Denne måned markerer, at det er to år siden, at EU og Tyrkiet blev enige om at stoppe flygtningestrømmen.

Ifølge deres aftale skal enhver, der ankommer til græske øer, returneres til Tyrkiet, med mindre de kvalificerer sig til asyl. Dog kan proceduren tage flere måneder, hvilket har udløst protester over forsinkelser og dårlige levevilkår.

Flere menneskerettighedsorganisationer har beskrevet levevilkårene i græske flygtningelejre som uegnede for mennesker.

