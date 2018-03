Haj angriber to australske drenge tre meter fra kysten

Som regel er der næsten larmende stille på fagforeningernes salgskontorer på denne tid af året. Men for øjeblikket bimler telefonerne om kap med åbningstiderne, viser en rundspørge, Politiken har foretaget blandt fem traditionelle fagforeninger og tre alternative.

Både fagforeninger og en ekspert vurderer, at medlemstilgangen sker på grund af den ulmende storkonflikt.

Tal for januar-marts 2018 viser, at sammenlagt tæt på 7.000 har henvendt sig for at blive medlem af fem af landets største fagforeninger (FOA, Djøf, Danmarks Lærerforening, 3F, HK Danmark). Tallet er mere end dobbelt så højt som for samme periode sidste år, oplyser fagforeningerne.

»Det er et udtryk for, at man bliver bevidst om, at en faglig organisation gør et mere omfattende arbejde, end hvad man bruger det til i hverdagen. Det handler om at støtte op, og det handler ikke kun om økonomi, men også solidaritet«, siger Sara Vergo, der er formand for Djøf Offentlig.