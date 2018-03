Sverige bekræfter besøg af nordkoreansk minister

De voksne filmfolk bag nogle af 70’ernes mest ikoniske ungdomsfilm fralægger sig ansvaret for, at instruktørerne Lasse Nielsen og Ernst Johansen kunne slippe af sted med seksuelle overgreb på en række mindreårige børneskuespillere.

»Det føler jeg ikke, jeg havde ansvar for«, siger blandt andre Ib Tardini, der var produktionsleder på Lasse Nielsens to første film.

Udmeldingerne kommer, som følge af at Politiken tirsdag indledte en artikelserie, hvor 22 mænd og kvinder fortæller, at Lasse Nielsen og Ernst Johansen krænkede dem seksuelt før, under og efter indspilningerne til fire spillefilm fra 1975 til 1979. Spillefilm, der var banebrydende for dansk ungdomsfilm.

Ifølge Dansk Filminstituts daværende direktør, Finn Aabye, lå det formelle ansvar for børnene hos producenten. Han slår fast, at DFI aldrig gav penge direkte til Lasse Nielsen eller Ernst Johansen, men til producenten, Steen Herdel. Derfor mener han også, at det er ham, der har ansvaret.