Russisk ambassade: »Temperaturen på det russisk-britiske forhold er faldet til minus 23, men vi er ikke bange for koldt vejr« Rusland varsler udvisning af britiske diplomater. Storbritannien vil lade FN teste den nervegift, som blev forsøgt anvendt til at dræbe en russisk eks-spion.

Storbritannien vil sende en prøve af den nervegift, som blev brugt til drabsforsøget på en russisk eks-spion 4. marts, til FN's teknikere i OPCW, organisationen for forbud mod kemiske våben.

Det siger den britiske udenrigsminister, Boris Johnson, til BBC, mens den vestlige kritik af Rusland vokser.

»Temperaturen på det russisk-britiske forhold er faldet til minus 23, men vi er ikke bange for koldt vejr«, skriver den russiske ambassade i London på Twitter.

The temperature of Russian-British relations drops to -23 but we are not afraid of cold weather. pic.twitter.com/mand9YyoaE — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 14. marts 2018

Rusland har i flere dage kritiseret Storbritannien for ikke at dele sin viden om nervegiften, som ifølge den britiske regering er det russisk-producerede 'Novichok'. Den blev anvendt mod Sergej Skripal, tidligere russisk spion og dobbeltagent, og hans datter, Yulia, i den sydengelske by Salisbury.

Nu skal FN's laboratorium dokumentere, hvilken nervegas der er tale om – og om Rusland har ret, når landet afviser britiske anklager som pure løgn.

Flere udvisninger

Sergej Lavrov, Ruslands udenrigsminister, varslede tidligt torsdag, at Kreml også vil udvise et antal britiske diplomater, efter at den britiske regering onsdag gav 23 russiske diplomater en uge til at forlade Storbritannien.

Det skal og vil ifølge Theresa Mays regering ødelægge det russiske spionagenetværk i Storbritannien.

Den britiske regering får opbakning fra sine allierede. USA, Frankrig og Tysklands ledere udtrykker alle solidaritet med Storbritannien og kritik af Rusland. De kalder Ruslands anvendelse af nervegiften »en trussel mod vores alle sammens sikkerhed«.

Kan være smuglet ud af Rusland

Amy Smithson, britisk ekspert i kemiske og biologiske våben, siger til Reuters, at det ikke er umuligt, at nervegas kan være smuglet ud fra Ruslands statslige produktionssteder i de tumultariske dage i begyndelsen af 1990'erne. Sovjetunionen var braset sammen, et nyt Rusland var ved at opstå, og kontrollen var slap.

Der er ifølge to eksperter flere eksempler på, at giftgas er blevet smuglet ud og anvendt til attentater uden om den russiske stat, skriver nyhedsbureauet. Det kostede en russisk bankmand, Ivan Kivelidi, og hans sekretær livet i 1995.

Kivelidi døde ifølge bureauet, efter at han havde været udsat for en nervegift på sin telefon. Giften var anbragt af hans forretningspartner, som havde skaffet den fra en ansat ved et statsligt forskningsinstitut. Netop dette institut har ifølge en russisk afhopper og ekspert i kemiske våben været anvendt til at udvikle 'Novichok'.

Men hvis nervegiften, som blev anvendt i Sydengland 4. marts, skulle stamme fra dengang, ville det kræve, at den var særligt opbevaret og klargjort af fagfolk for stadig at være virkningsfuld i dag.

Rusland: Måske er det briterne selv

Rusland afviser enhver involvering i drabsforsøget og fastholder over for Reuters, at Moskva i 1992 destruerede samtlige lagre af kemiske våben. Den russiske ambassade i London tweeter, at nogle af de russiske videnskabsmænd »blev fløjet til Vesten (inklusive Storbritannien), hvor de fortsatte deres forskning … hvorfor Storbritannien er i stand til at producere den mistænkte nervegas«.

Den britiske regering fastholder til gengæld, at enten står Putins Rusland direkte bag attentatet, eller også har Rusland svigtet sit ansvar for ikke at lade kemiske våben falde i forkerte hænder. Og da Rusland ikke har villet svare på britiske spørgsmål, er det Storbritanniens klare opfattelse, at Rusland stod bag attentatet.

En advarsel til systemkritikerne?

Udenrigsminister Boris Johnson siger, at drabsforsøget »var Ruslands måde at sige til folk, hvad der sker folk, der går imod vores regime«.

Ifølge ministeren vil Rusland på den ene side officielt afvise ansvaret og på den anden side sikre, at ingen er i tvivl om, hvor nervegiften kommer fra.

Sergej Skripal og hans datter er stadig i koma på hospitalet i Salisbury.

I Moskva siger udenrigsminister Lavrov til Reuters, at han håber, den tidligere agent vil komme sig, så han kan hjælpe med opklaring af sagen.