Børn er blevet brændt levende og kvinder massevoldtaget: Er Myanmar det nye Rwanda?

Hvem husker ikke rædslerne i Rwanda, da hutuer gik amok på tutsier. Eller Srebrenica på Balkan, hvor serbiske militsstyrker myrdede op mod 8.000 drenge og mænd. Eller borgerkrigen i Sri Lanka mellem tamilere og regeringssoldater, der kostede omkring 100.000 mennesker livet.

Fælles for alle disse tragedier er selvfølgelig de mange lidelser.

Men der er også en anden fællesnævner. De er eksempler på konflikter, hvor FN bagefter har måttet indrømme, at verdensorganisationen ikke gjorde nok for at beskytte civile og forhindre, at de grufulde overgreb kunne ske.

Fakta Forfølgelsen af rohingyaer Militante rohingyaer angreb i august sidste år flere burmesiske politiforlægninger. Den burmesiske regering siger, at militæret har indledt en offensiv i landets Rakhine-delstat for at bekæmpe »terrorister« blandt rohingyaerne. Menneskerettighedsorganisationer siger, at militæret derimod har indledt en forfølgelse af rohingyaerne for at drive hele mindretallet ud af Myanmar. Ifølge FN er mindst 6.700 rohingyaer blevet dræbt - heraf mindst 730 børn på under fem år. Der er samtidig talrige vidneberetninger om massevoldtægter af piger og kvinder Vis mere

Nu er historien ved at gentage sig et andet sted i verden – i Myanmar, hvor burmesiske sikkerhedsstyrker har indledt en forfølgelse af det lille muslimske mindretal rohingyaerne.

Medier og menneskerettighedsorganisationer har allerede beskrevet så mange uhyrligheder, at vi ved, at overgrebene i Myanmar er på niveau med Rwanda, Srebrenica og Sri Lanka.

Børn brændt ihjel levende

Det har givet anledning til alvorlig bekymring i FN. Bekymringen bunder ikke bare i almindelig, medmenneskelig forargelse over behandlingen af rohingyaerne, men også i en frygt for, at FN endnu engang ikke evner at gribe ind i tide.

Derfor var et møde i FN’s menneskerettighedsråd i sidste uge opsigtsvækkende.

Her fremlagde FN’s særlige fact finding mission for Myanmar sin rapport. Missionen har det seneste års tid haft til opgave at undersøge beskyldningerne om overgreb mod rohingyaer, og konklusionerne var rystende.

Piger og kvinder er blevet massevoldtaget, likvideringer er forekommet vilkårligt, mennesker er blevet brændt ihjel levende, og ofte har ofrene været børn, ældre og handikappede. Derudover er børn blevet rekrutteret som soldater, mennesker er blevet tortureret eller er bare pludselig forsvundet, og over 300 landsbyer er helt eller delvist blevet ødelagt.

Forberedelse af retssag

På mødet i sidste uge tog også FN’s særlige rapportør for Myanmar, Yanghee Lee, ordet. Hun konkluderede, at forfølgelsen bærer »kendetegnene på folkedrab«.

Tidligere har FN sagt, at forfølgelsen var et »skolebogseksempel på etnisk udrensning«.

Men juridisk er etnisk udrensning ikke et begreb, der eksisterer i den internationale folkeret. Det gør begrebet folkedrab derimod, hvilket betyder, at mennesker kan tiltales for at have begået folkedrab.

Det var præcis, hvad Yanghee Lee lagde op til, da hun på mødet yderligere sagde, at dem, der i Myanmar har givet ordrerne til og udført overgrebene på rohingyaerne, skal »stilles til regnskab«. Hun gjorde det samtidig klart, at hun ikke kun havde Myanmars generaler i tankerne, men også landets reelle regeringsleder, Aung San Suu Kyi, der ingenting har gjort for at stoppe overgrebene.

Yanghee Lee foreslog, at FN straks nedsætter en gruppe, der skal indsamle beviser på forfølgelsen som forberedelse af en fremtidig retssag.

Det initiativ bakkes bredt op af EU – heriblandt af Danmarks udenrigsminister, Anders Samuelsen (LA).

»De personer, der står bag de her massive overgreb, skal retsforfølges. Derfor arbejder vi tæt sammen med de andre EU-lande om at lægge pres på Myanmars militær og den civile regering for at få undersøgt anklagerne og stillet de ansvarlige til regnskab«, skriver han i en mail til Politiken.