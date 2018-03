Dalai Lama vil bruge EU som model for Tibet: »Vi søger ikke uafhængighed« Dalai Lama foreslår EU-løsning på Tibets fremtid - inden for Kina

Tibet kan fint leve inden for Kina på samme måde, som EU-landene hænger sammen, selv om de er forskellige.

Hvem siger nu det?

Såmænd Dalai Lama, tibetanernes mangeårige åndelige leder.

Han har i årevis været genstand for massiv kinesisk vrede, fordi han har ladet sig modtage som tibetanernes leder i en lang række hovedstæder – blandt dem USA og Danmark.

På disse besøg har han været fortaler for international anerkendelse af, at Tibet er besat af Kina. Nu taler han for tibetansk autonomi inden for Kina.

»Jeg beundrer ånden i EU«, siger Dalai Lama i en video-tale til den Internationale kampagne for Tibet i Washington.

»Vi søger ikke uafhængighed«, slår Dalai Lama fast.

»Fælles interesse er vigtigere end en egen national interesse«, mener Dalai Lama. »Med det koncept er jeg meget villig til at forblive i Folkerepublikken Kina. Det kinesiske ord 'Gongheguo' (Republik) viser, at der er en slags fællesskab«.

Hvilken status han kræver for Tibet inden for Kina, siger han ikke i video-talen.

Dalai Lama anbefaler tilsvarende, at Afrika og Latinamerika tager ved lære af EU og etablerer en »Afrikansk Union« og en »Latinamerikansk Union« efter europæisk forbillede.

Flytter kinesere ind i Tibet

Kina har betragtet Tibet som et tilbagestående samfund og investeret massivt i at bringe udvikling og kinesiske borgere ind i landet, som var uafhængigt 1912-1951, hvor det blev besat og annekteret af Kina.

Tibetanere – og Dalai Lama – har siden klaget over krænkelser af menneskerettighederne og deres politiske frihed.

Dalai Lama siger i sin tale, at »vi er forskellige folk, historisk forskellige folk, med forskellig kultur, forskellige sprog, men vi kan leve side om side, lykkelige som brødre og søstre«.

Han kritiserer høge i Kina for at søge at »eliminere« det tibetanske spørgsmål - men insisterer på, at tibetansk viljestyrke ikke lader sig knuse.