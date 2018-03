Trump stævnet: Mueller overskrider præsidentens »røde linje« Særlig undersøger kræver adgang til dokumenter i Trumps private forretningsimperium.

USA's særlige undersøger af Ruslands indblanding i den seneste amerikanske valgkamp, Robert Mueller, har nu stævnet Præsident Trumps selskab »The Trump Organization« for at få udleveret alle dokumenter om dets forbindelse til Rusland.

Det er første gang, at Mueller sætter fokus direkte på præsidentens egne forbindelser til Rusland i undersøgelsen af den russiske indblanding i præsidentvalget.

Dermed risikerer Mueller, som Bloomberg skriver, at overskride »en rød linje«, som Præsident Trump har kaldt det, hvis Muellers undersøgelse vil grave i hans egen eller Trump-familiens private økonomi.

Har afleveret udvalgte dokumenter

CNN skrev først på året, at Trump Organization frivilligt afleverede dokumenter om en række samtaler, begivenheder og møder i forbindelse med Trumps forbindelser til Rusland. Det omfattede både e-mails, kalender-optegnelser og information om forretningsmøder og andre begivenheder mellem juni 2015, da Trump bekendtgjorde, at han ville stille op til præsidentvalget, frem til hans valgsejr i november 2016 og indsættelse i januar 2017.

Trump-organisationen afleverede da ifølge CNN oplysninger om et møde i Trump Tower i juni 2016 med den russiske milliardær Agalarov, leder af det russiske amerikanske handelskammer i USA, Sergei Millian og andre begivenheder.

Men med stævningen går Mueller ifølge CNN op i gear, »selv om Trump afviser mulige spørgsmål om potentiel koordination mellem hans stab og Rusland og nægter at have gjort noget galt«. Trump har kaldt det en »krænkelse«, hvis Muellers undersøgelse går for tæt på hans private business.

Stævningen skal sikre, at Mueller får adgang til alle dokumenter, der på nogen måde kan være relevante for Rusland-undersøgelsen.

Ønsker besked om forbindelse før valgkampen

Det Hvide Hus har ingen kommentarer til stævningen. Talskvinde Sarah Sanders gentager, at der ikke har været noget samarbejde mellem Rusland og Trump Organization – men henviser alle spørgsmål til det private selskab.

Ifølge New York Times interesserer Muellers folk sig blandt andet sig for Trumps oplæg til en ejendomshandel i Moskva. De ønsker også, at Mueller-undersøgelsen får indsigt i Trump Organizations forbindelse til Rusland før valgkampagnen.

Om det skriver Bloomberg, at Mueller i juli begyndte at undersøge russiske indkøb af lejligheder i Trump-ejendomme. Også Trump Organizations deltagelse i et projekt i Soho i New York sammen med russiske partnere og Trumps engagement i Miss Universe i Moskva 2013 er i søgelyset.

Mueller har i mellemtiden indgået en særlig vidneaftale med fire af Trumps tidligere nære rådgivere.

Det er ikke afgjort, om Trump vil lade sig interviewe af Mueller. Ifølge amerikansk presse overvejer Trump at fyre Mueller, hvis han krydser »den røde linje«.

Det er Mueller i færd med nu.