Johnson: Putin gav formentlig ja til nervegiftangreb Vi har ikke fobi over for russere, men vi tror, at Putin besluttede angreb, siger den britiske udenrigsminister.

Den britiske udenrigsminister, Boris Johnson, kalder det overvejende sandsynligt, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, tog beslutningen om at bruge nervegift i gaderne i en britisk by.

Det gjorde Putin for at gøre op med en tidligere russisk spion.

»Vi har intet imod russerne. Der er ikke nogen fobi over for russerne som et resultat af det, der skete. Vores uenighed med Putins Kremls og med hans beslutning - for vi tror, at det er overvejende sandsynligt, at det var hans beslutning - at bruge nervegift i Storbritanniens gader, i Europas gader, for første gang siden Anden Verdenskrig«.

Rusland har benægtet enhver indblanding i angrebet.

I en første reaktion fra Moskva betegnes Johnsons anklage som »chokerende og utilgivelig«.

Den tidligere dobbeltspion Sergej Skripal og hans datter svæver mellem liv og død, efter de forrige søndag blev udsat for nervegift i byen Salisbury ifølge de britiske myndigheder.

Opdateres.

ritzau