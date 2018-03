Totalitarisme i verdens humanitære stormagt Da antallet af asylansøgere eksploderede i Sverige, passede de svenske journalister ikke deres arbejde. Ingen stillede de relevante spørgsmål til politikerne om indvandringens pris og betydning for kriminalitet og velfærdsniveau i det svenske samfund. Det mener Sveriges Radios tidligere stjerneinterviewer Jörgen Huitfeldt. I efteråret forlod han public service-giganten efter års interne spændinger om udlændingedækningen. Her er hans inside-beretning om forholdene på Sveriges Radio under flygtningekrisen.

FOR ABONNENTER Der er mange gode grunde til at være varsom med at drage en til en-sammenligninger mellem politiske systemer på tværs af landegrænser. Men det frister i netop dette tilfælde, for det hjælper på forståelsen af forholdene på den anden side af Øresund. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent og få fuld adgang til Politiken i en måned for bare 1 kr. Bliv abonnent for 1 kr Allerede abonnent? Log ind