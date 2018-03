Trump har presset Afrika til at opgive støtte til kvinder

Edward Marienga blev sidste år sat i et frygteligt dilemma. Enten måtte han ofre sine værdier og principper, eller også måtte han ofre bistanden til tusindvis af de kvinder, hans organisation er sat i verden for at hjælpe.

Han valgte det sidste og sagde nej til fortsat at modtage støtte fra USA. Beslutningen var nødvendig, siger han, men den har fået dramatiske konsekvenser for hans arbejde med at hjælpe Kenyas kvinder med at undgå uønsket graviditet.

Marienga kan nærmest dagligt se nye konsekvenser af beslutningen. »Unge, ofte meget unge, kvinder kommer herind med uønskede graviditeter. Mange flere end tidligere«, siger Edward Marienga, der er direktør for Family Health Options Kenya (FHOK), som driver 14 sundheds- og ungdomscentre. Politiken besøgte et af dem, der ligger i slumkvarteret Eastleigh, sammen med udviklingsminister Ulla Tørnæs (V).

Beslutningen om at takke nej til bistand fra USA, der hidtil har været den største donor, kostede 600.000 dollars eller omkring 3,6 millioner kroner. FHOK har skåret antallet af konsultationer om familieplanlægning ned fra 250.000 til 150.000 på årsplan.

»De fattigste kvinder – ude i landområderne og her i slummen – bliver hårdest ramt. De har ikke råd til selv at købe prævention eller opsøge læge«, siger Edward Marienga. Hvor mange ekstra uønskede børn det har ført til, har Edward Marienga endnu ikke tal på.

Tv. Fridah Kanana (21) kunne ikke tøjle sin forelskelse, og først for sent blev hun klar over, at hun kunne have beskyttet sig mod at blive gravid. Kæresten forlod hende, hun måtte droppe ud af uddannelsen til seminarielærer, og nu kan hun ikke få noget arbejde. Indtil videre bliver hun forsørget af forældrene i Nairobis slum, hvor hun bruger en stor del af sin tid på at rekruttere andre unge kvinder til kvarteres ungdomscenter, som giver dem rådgivning og gratis prævention. Ungdomscenteret tilbyder også rådgivning om abort, og derfor har organisationen bag mistet al støtte fra den tidligere hovedsponsor, USA's regering, og har skåret drastisk ned på aktiviteterne. Th. Karen Ramona var noget bedre stillet og havde sat kurs mod en uddannelse som sygeplejerske, da hendes kæreste gjorde hende gravid. Kæresten forsøgte at presse hende til abort og forlod hende, da hun sagde nej. Hendes far blev vred og smed hende ud hjemmefra.

Det er kvinder som 21-årige Fridah Kanana, der betaler prisen. Hun var på date med sin kæreste, og de endte med at have sex. Fridah Kanana vidste godt, at man kan blive gravid af den slags. Det ønskede hun ikke, men hun havde regnet sig frem til, at hun var i en sikker periode – den eneste form for prævention hun kendte og havde adgang til. Og trangen til at give sig hen kunne ikke tøjles. »Vi var vildt forelskede«, forklarer hun med et forlegent smil.

Først da det var sent, kom hun i kontakt med FHOK, der tilbyder gratis rådgivning og prævention til både kvinder og mænd. Nu sidder Fridah Kanana med sin fem måneder gamle søn, Emmanuel, på skødet. Kæresten har forladt hende, og Fridah måtte droppe sin uddannelse. Fremtidsudsigterne, der før lød på at blive seminarielærer, er nærmest ikkeeksisterende.

Da hun blev gravid, mistede hun muligheden for at få stipendier, og hun har ikke noget job. Hun bor hos sine forældre, der indtil videre har indvilget i at forsørge hende og Emmanuel.

Marie Stopes International, en anden af de store organisationer, der fremmer familieplanlægning, har på verdensplan mistet 600 millioner kroner i støtte. Det fører ifølge organisationen til 2,5 millioner flere uønskede graviditeter, 870.000 usikre aborter, 6.900 unødvendige dødsfald under fødslen plus en kontant ekstraregning til sundhedsmyndighederne på lidt over 1 milliard kroner, der blandt andet skal dække komplikationer efter uautoriserede forsøg på at fjerne fostret.

Edward Marienga kan ikke sætte konkrete tal på konsekvenserne i sin organisation. »Men der er ingen tvivl om, at tallene er store. I løbet af det kommende år kan vi danne os et mere præcist billede«, siger han.

Kenyas regering har sat et mål om få fertilitetsraten – antallet af børn per kvinde – ned mellem to og tre. Den ligger stadig omkring de fire, men i landområderne og i slummen får kvinderne mellem seks og syv børn i gennemsnit.

Flere millioner uønskede

Det er næsten ikke til at se, at centerets egentlige formål er at begrænse antallet af uønskede graviditeter. Nogle af de unge spiller bordtennis eller styrketræner. Andre bliver tiltrukket af tilbuddet om at lære, hvordan man betjener en computer.

Tabitha 20 år, får lagt makeup i skønhedssalonen. Hun er formand for ungdomsbevægelsen og hjælper med at rekruttere unge i området, som kan undervise på ungdomscentret.

Unge kvinder lærer hinanden at lægge kunstfærdige hennatatoveringer og makeup – de håber, at færdighederne kan blive en levevej eller i det mindste give en indkomst. Af samme grund øver et par unge fyre sig på at levere det sidste skrig i fikse frisurer.

I en lille rød kasse, der hænger på en af gårdspladsens mure, ligger en stak kondomer til fri afbenyttelse. Det var den kasse, der oprindelig fik Kabatila Kavat, en ung mand på 21 år, til at komme her. Siden er han blevet en ihærdig aktivist, der bruger en stor del af sin fritid på at trække andre unge ind på centeret. I et hjørne har han indrettet et lille studio, hvor de unge gratis kan få taget professionelt udseende portrætfotos.

Kabatila Kavat spiller også en hovedrolle i et af de små teaterstykker, de unge opfører rundtomkring i det omgivende slumkvarter for at skabe opmærksomhed om centeret og dets værdier. Han spiller en ældre mænd, der betaler fattige forældre en medgift, så han kan gifte sig med deres mindreårige datter, som han mishandler. Stykkets morale er, at den slags overgreb skal meldes til politiet – og ikke til lokalsamfundets ældre, der ofte vil tage mandens parti.

Handlingen er ifølge Kabatila Kavat en helt realistisk afspejling af, hvad der foregår i kvarteret. »Det berører mig dybt at spille den rolle. Når jeg skal slå min unge hustru, dukker billederne af min egen far, der banker min mor, op på den indre nethinde. Jeg ser og hører volden overalt i kvarteret. Det er en del af kulturen, at kvinder er mindre værd og ikke har nogen rettigheder«, siger han.