EU vil foreslå særskat på it-giganters omsætning EU-Kommissionen vil beskatte omsætningen hos it-giganter som Google og Facebook med 3 procent. Det fremgår af et udkast, som Politiken har set.

EU-Kommissionen er blevet så utålmodig med it-giganternes beskedne skattebetaling, at den vil foreslå en skat på 3 procent af de digitale serviceudbyderes omsætning.

Det fremgår af et udkast fra EU-Kommissionen, som Politiken har set. Forslaget ventes at blive fremlagt i næste uge.

»Det er blevet tydeligt, at de nuværende skatteregler for virksomheder er utilstrækkelige til at beskatte profitten i den digitale økonomi, og at der er behov for at forny dem«, skriver EU-Kommissionen.

I mange år har it-virksomhederne haft held til at betale en meget lav skat i EU-lande ved at flytte deres overskud til de medlemslande, der har de mest gunstige skattevilkår. Således betalte eksempelvis Facebook i 2015 kun 0,03 procent i skat af sit overskud i EU-landene.

EU-Kommissionen forsvarer forslaget med behovet for at sikre, at de nationale skatteindtægter ikke forsvinder i en ny, digital økonomi, og med behovet for at sikre, at der er lige konkurrence mellem forskellige typer virksomheder – at de digitale virksomheder ikke slipper billigere, blot fordi de ikke har fysisk tilstedeværelse i de enkelte medlemslande.

»For at bekæmpe den aggressive skatteplanlægning og for at lukke nogle huller, der lige nu eksisterer i de internationale regler, som gør det muligt for digitale virksomheder at undslippe skat i de lande, hvor de opererer og skaber værdi«, forklarer kommissionen.

I udkastet er den »digitale service skat«, DST, sat til 3 procent, og kun digitale virksomheder med en global omsætning på over 750 millioner euro årligt, og over 50 millioner euro årligt i EU, bliver omfattet.

Mange lande i EU, herunder de fleste af de største økonomier som eksempelvis Frankrig, Tyskland og Italien, bakker op om en omsætningsskat på it-giganter.

En rapport fra den socialdemokratiske gruppe i EU-Parlamentet fra i fjor opgjorde, at EU-landene i årene 2013 til 2015 er gået glip af 5,1 milliarder euro i skat alene fra Google og Facebook. Det svarer til næsten 39 milliarder kroner. Estimatet er skabt ved at overføre den profitgrad, som it-giganterne har uden for EU, til hvad den så ’burde være’ i EU.

Hvis EU-Kommissionen skal indføre omsætningsskatten, kræver det opbakning fra alle medlemslande. Og det ser svært ud på forhånd. Dels er der lande som Irland, Holland og Luxembourg, som tjener milliarder på status quo, og dels er der lande som Sverige og Danmark, der af flere årsager modsætter sig omsætningsskatten.

Finansminister Kristian Jensen (V) vil ikke udtale sig om forslaget, før det er offentliggjort, og Venstres finansordfører, Jakob Jensen, ønsker heller ikke at udtale sig. Kristian Jensen har i september 2017 i et interview med Politiken forklaret regeringens modvilje med en omsætningsskat på it-giganter:

»Hvordan vil en sådan omsætningsafgift ramme dem, der i forvejen betaler deres selskabsskat? Og hvordan vil den spille sammen med andre omsætningsafgifter såsom moms? Og for det tredje: Hvad gør man for at få det afgrænset«, sagde Kristian Jensen i fjor.

EU har mistet tålmodigheden

Regeringen er enig i, at der er behov for at ændre reglerne, så multinationale selskaber, herunder it-giganter, betaler en mere fair skat. Men den mener, at der er behov for en verdensomspændende løsning, så EU ikke går enegang.