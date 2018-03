Nu har vesten fået nok af Putin Mens Vladimir Putin med sit stensikre genvalg i morgen fortsætter som Ruslands ubestridte leder, har forholdet til Rusland ikke været dårligere siden den kolde krig. Eksperter og politikere i Vesten forudser flere sanktioner målrettet enkeltpersoner.

De blev fundet på en bænk – livløse og med fråde om munden og opspilede øjne. I øjeblikket kæmper personalet på Salisbury District Hospital døgnet rundt for at holde dem i live oven på det angreb med nervegiften Novichok, de for mindre end to uger siden blev udsat for.

Eksspionen Sergei Skripal og hans datter Yulias tragiske skæbner er dråben, der nu får et enigt Vesten til at sige stop over for Rusland fjendtlighed.

Listen over Putins aggressive handlinger – som annekteringen af Krim, nedskydningen af det malaysiske passagerfly MH17 og mordet på eksagenten Alexander Litvinenko – er med mordforsøget på Skripal blevet lang nok. Sådan lyder det fra mange sider i Vesten – i Washington, London, Paris og Berlin – og i Folketinget, hvor der er stærke fortalere for nye, målrettede sanktioner mod Rusland.

Forholdet mellem Rusland og Vesten har ikke været dårligere siden den kolde krig, konkluderer udenrigsredaktøren på den førende tyske avis Süddeutsche Zeitung, Stefan Kornelius.

Situationen minder Kornelius om, da sovjetlederen Nikita Khrusjtjov 12. oktober 1960 slog i bordet med sin sko i FN’s generalforsamling, fordi Sovjet blev kritiseret for at undertrykke Østeuropa.

»Putin er ude på at destabilisere Vesten«, siger Kornelius.

Torsdag indførte USA efter lang tids tøven målrettede sanktioner mod 19 russere og 5 russiske organisationer for at påvirke det amerikanske valg.

»Det er klart den skarpeste reaktion over for Rusland fra Trump-regeringen hidtil, om end det er et meget forsinket skridt«, siger Torrey Taussig, der forsker i udenrigspolitik på Harvard:

»Kongressen havde krævet en reaktion på den russiske indblanding i det amerikanske valg inden udgangen af januar, og det er så den, vi ser nu«.

Det er overvældende sandsynligt, at Putin selv gav ordre om at bruge nervegift Boris Johnson, udenrigs-minister

I Storbritannien vurderer historieprofessor Peter Frankopan, at »denne begivenhed viser, at Rusland ser ud som en stat, der er parat til at gøre alt – også øge spændinger og måske endda mere«, skriver han i mail til Politiken.

I Folketinget går Venstre ind for målrettede aktioner mod navngivne russere og russiske foretagender på linje med den amerikanske Magnitsky-lov.

»Vi har kunnet se gennem et stykke tid, at Putins absolutte top af folk, der støtter ham, er meget rige oligarker«, siger udenrigsordfører Michael Aastrup-Jensen.

»De rige oligarker vil rigtig gerne bruge deres mange milliarder i Vesten. De bruger dem på at købe ejendomme, på at købe virksomheder, på kæmpe shoppingture, og deres børn går på vestlige privatskoler. Så hvis vi skal ramme de folk, der holder hånden under, at Putin stadigvæk kan sidde ved magten i Rusland, så kan vi gøre det via den her Magnitsky-liste. Bonussen er, at det ikke ligesom ved normale sanktioner går ind og rammer den almindelige russer bredt. Det her er koncentreret mod dem, som er bad guys«.

Ideen støttes af både Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. »Det kan være, at det her er en relevant sanktion over for russerne«, siger den socialdemokratiske udenrigsordfører, Nick Hækkerup.

»Den har den fordel, at man jo rammer dem, som står tæt på Putin, og ikke den brede befolkning. Det, der bare er vigtigt for os, det er, at vi ikke skal gå selv. Der er brug for, at vi internationalt, på tværs af landegrænser, holder sammen i vores reaktion over for russerne. Men hvis man vil gå i retning af individuelle sanktioner, så kan det sagtens være relevant«.

Ud med diplomaterne

Mordforsøget på Sergei Skripal og hans datter Yulia er ifølge regeringerne i USA, Tyskland, Storbritannien og Frankrig ikke bare det nyeste i en lang række aggressioner, men også en alvorlig krænkelse af folkeretten og en åben trussel mod deres suverænitet. Alene ved, at en fremmed magt på britisk grund har brugt det sovjetisk fremstillede kemiske kampstof Novichok.

På den baggrund udviste Storbritannien onsdag 23 russiske diplomater, der ifølge briterne i virkeligheden er agenter, og aflyste officiel deltagelse i fodbold-VM i Rusland til sommer. Kreml har bebudet modaktioner, men har endnu ikke offentliggjort dem.

Europas holdning og en eventuel skærpelse af de eksisterende sanktioner på grund af annekteringen af Krim og krigen i Østukraine bliver et centralt emne på et udenrigsministermøde i EU på mandag. Og emnet vil ligeledes komme på dagsordenen på et EU-topmøde senere på ugen.

I første omgang afventer EU og Nato dog Ruslands svar på de britiske forholdsregler.

Vladimir Putin har kun med en kort bemærkning reageret offentligt på den aktuelle krise. Og den ændrer ikke på, at han i morgen, når der er præsidentvalg, vil blive genvalgt til at styre Rusland de næste 6 år.

Hans udenrigspolitiske mål er at genvinde positionen som stormagt og få anerkendt Ruslands nabolande som russisk interessesfære. Manden, der har været Ruslands leder siden 2000, er næppe nervøs over det forværrede forhold til Vesten.

Det går nemlig atter godt i Rusland, der økonomisk er kommet sig over de nuværende sanktioner og atter har økonomisk vækst.