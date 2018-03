Britisk politi undersøger eksilrusseres sikkerhed

Britisk politi er gået i gang med at kontakte en stribe eksilrussere i Storbritannien for at drøfte deres sikkerhed.

Det skriver BBC i sin netavis.

Det sker efter de seneste ugers dramatiske begivenheder, hvor den russiske tidligere dobbeltagent Sergej Skripal og hans datter, Julia, den 4. marts blev udsat for et angreb med nervegift i Salisbury i det sydvestlige England.

De to er fortsat meget syge og på hospitalet.

Men der er mere dramatik. Den 12 marts blev eksilrusseren og forretningsmanden Nikolaj Glusjkov fundet hængt i sit hjem i den britiske hovedstad, London.

Avisen The Independent skriver lørdag, at han var hængt i en hundesnor.

Politiet efterforsker sagen som drab. Britiske medier citerer politiet for at sige, at der på nuværende tidspunkt ikke er noget, der forbinder Glusjkovs død med attentatet i Salisbury.

Politimand i bedring

En politimand, der hjalp Skripal og hans datter i Salisbury efter angrebet, er i øvrigt også blevet syg af nervegift. Han meldes nu i bedring.

BBC skriver, at politiet og sikkerhedstjenesten generelt mener, at risikoen for, at der skal tilstøde eksilrussere noget i Storbritannien, er lav.

Skripal kom til Storbritannien efter en udveksling af tilfangetagne spioner mellem USA og Rusland i 2010.

Glusjkov var tidligere vicedirektør i flyselskabet Aeroflot. Han kom også til Storbritannien i 2010 og fik politisk asyl. Storbritannien har blokeret for russiske forsøg på at få ham udleveret, skriver BBC.

Han var kendt for at have været en nær ven af rigmanden Boris Beresovskij. Han boede også i London, hvor han blev fundet hængt i 2013. Begge mænd var kendt for at være kritikere af Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Ifølge britiske medier har der igennem de seneste år været 14 drab eller mystiske dødsfald blandt eksilrussere i Storbritannien. De sættes i forbindelse med enten den russiske stat eller russiske mafiagrupper.

ritzau