Ruslands udvisning af 23 britiske diplomater er hentet direkte fra drejebogen Rusland har lørdag udvist 23 britiske diplomater som direkte modsvar til Storbritannien. Eksperter kalder det en almindelig procedure, selv om forholdet mellem Rusland og Vesten er historisk dårligt.

Lørdag morgen meddelte det russiske udenrigsministerium, at de udviser 23 britiske diplomater fra Rusland med en uges varsel.

Det kommer som et direkte modsvar til, at Storbritannien i onsdags udviste 23 russiske diplomater fra Storbritannien.

Det skete i kølvandet på angrebet med nervegift mod den russiske eks-spion Sergej Skripal og hans datter Yulia. Eks-spionen og datteren blev fundet livløse på en bænk i den engelske by Salisbury.

Forventelig reaktion

»Der er en drejebog for den slags«, forklarer Mikkel Vedby Rasmussen, institutleder på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet.

Modtrækket med udvisningerne af de britiske diplomater kommer ikke som nogen overraskelse for ham.

»Hvis et land udviser dine diplomater, skal du først blive meget forarget og derefter udvise nogen af deres. Og det har russerne gjort. Derfor er det ikke overraskende, at 23 britiske diplomater skal udvises«, siger han og uddyber:

»Der er nogle ting, man forventer skal ske. Hvis ikke, vil alle spørge hvorfor. Det nærliggende vil være at sige, at russerne er for svage eller, at de indrømmer deres skyld. Ved at udvise diplomaterne forvandler det sig fra en strafaktion mellem folk, der ikke er ligeværdige,til en konflikt mellem ligeværdige parter«.

Har nok allerede pakket taskerne

Mikkel Vedby Rasmussen betragter den konkrete sag med forgiftningen af Sergej Skripal som afsluttet med den gensidige udvisning af diplomater. Han understreger dog, at forholdet mellem Rusland og Vesten er dårligt, og at det kan have betydning fremover.

»Jeg har svært ved at forestille mig, at den britiske regering ikke har forventet det her. De britiske diplomater har sikkert haft pakket deres tasker i et par dage efterhånden. Spørgsmålet er, om man fra Vestens side begynder at udvide sanktionerne mod Rusland«, siger han.

Mette Skak er lektor ved international politik med Rusland som speciale ved Aarhus Universitet. Hun er overrasket over, at Theresa May har valgt at udvise 23 russiske diplomater. Hun mener, at Vesten lægger en ny, hård linje mod Rusland, som ikke tidligere er set i samme grad.

»Da russerne tilbage i 2006 likviderede den tidligere KGB-agent Alexander Litvinenko i England, reagerede Tony Blair meget forsigtigt. Det har den britiske premierminister Theresa May valgt ikke at gøre, og pludselig bliver det en principsag blandt Nato-lande at bakke op om Storbritannien« siger hun.

Hun vurderer, at forholdet mellem Rusland og Storbritannien har nået et nyt lavpunkt. Selv Donald Trump har taget bladet fra munden og fordømt sagen.

Russisk valg kan have indflydelse på efterspillet

Søndag er der valg i Rusland, og den nuværende præsident, Vladimir Putin, står til en stensikker sejr. Dog kan det have betydning, præcis hvor stor sejren i morgen bliver, mener Mikkel Vedby Rasmussen.

»Hvis Putin bliver genvalgt uden brok, tror jeg ikke, der sker mere de første par måneder. Hvis der er strid om valgresultatet, vil han lede opmærksomheden andre steder hen, og her kan han være Moder Ruslands forsvarer, der beskytter Rusland mod det onde Vesten«, siger han.