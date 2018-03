Putin sætter sikker kurs mod ny præsidentperiode i Rusland

Den konkrete oplysning til forældre og børn om 2018’s nationale trivselsmåling i folkeskolen er både vigtig og lovpligtig:

»Hvis eleven ikke ønsker at deltage i undersøgelsen, har dette ikke konsekvenser for eleven«.

Sætningen optræder i et grundigt informationsbrev, som Undervisningsministeriet har udarbejdet til elever og forældre. Ministeriet har skruet kraftigt op for informationsniveauet efter at have fået hård kritik for at have puttet med sandheden ved tidligere års trivselsmålinger og decideret vildledt om, at dataindsamlingen var »anonym«.

Om det nye forældrebrev med den vigtige sætning oplyser ministeriet på sin hjemmeside, at »kommunerne er blevet bedt om at sikre, at denne information tilgår forældrene til elever i deres skoler forud for trivselsmålingen 2018«.