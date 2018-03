EU og briter enige om overgangsperiode efter brexit

EU og Storbritannien er enige om en overgangsperiode, når briterne forlader EU ved udgangen af marts 2019.

Det siger EU's brexitforhandler, Michel Barnier, på en pressekonference sammen med David Davis, der er Storbritanniens minister med ansvar for brexit.

»Vi er nået til enighed om overgangsperioden«, siger Barnier efter forhandlinger med Davis.

Overgangsperioden vil vare fra 29. marts 2019, hvor briterne forlader EU, til 31. december 2020.

»I den periode vil Storbritannien ikke længere deltage i EU's beslutningsprocesser, for efter den dato er landet ikke længere medlem af EU«, siger Barnier.

»Men landet vil bevare sine goder, fordelene ved det indre marked og toldunionen, og vil derfor skulle respektere alle de europæiske regler, som alle medlemslande gør«, tilføjer Barnier.

Briterne havde ønsket en periode på mindst halvandet år for at sikre en mere smidig overgang, efter at landet udtræder af EU om et års tid.

Overgangsperioden vil også give EU og Storbritannien tid til at blive enige om et fremtidigt handelsforhold, siger Barnier, der forudser 'intense og krævende' forhandlinger på grund af den korte tidsramme.

Et betydeligt skridt

Enigheden om hvilke regler, der skal gælde i en overgangsperiode, er kommet efter lange forhandlinger.

Den britiske brexitminister betegner det som 'et betydeligt skridt' på vejen mod at blive enige om vilkårene for den britiske udtræden af EU.

EU ønsker at have en færdig aftale på plads inden oktober, det vil sige et halvt års tid inden skilsmissen efter planen skal træde i kraft.

På mandagens pressekonference siger han, at overgangsaftalen 'giver den sikkerhed, som virksomheder og borgere i hele Storbritannien og EU kræver'.

Spørgsmålet om Irland og Nordirland er noget af det, der fortsat mangler at blive afklaret, siger Barnier.

ritzau