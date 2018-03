Eksplosion i Austin var forårsaget af snubletråd

Mark Zuckerberg, Facebooks 33-årige stifter, bliver nu angrebet personligt af en række politikere i Storbritannien og USA i en igangværende dataskandale.

De vil have ham til at svare på, hvordan Facebook kunne se til, mens et britisk analysefirma, Cambridge Analytica, ved hjælp af en mellemmand angiveligt høstede private informationer om 50 millioner Facebook-brugere uden at have fået lov til det.

Sagen har fået ekstra fokus, fordi Cambridge Analytica arbejdede for Donald Trumps kampagne op til præsidentvalget i 2016. Desuden har ledende medarbejdere bag den britiske kampagne om at forlade EU, Brexit, fortalt, at de brugte data fra Cambridge Analytica til at påvirke britiske vælgere. Det er uklart, om ulovligt høstede data blev brugt i de to kampagner, men alene mistanken har skabt stor uro i Washington og London.

Facebook oplyste fredag, at man kendte til datahøsten allerede i 2015. Alligevel nævnte selskabet den ikke, da britiske politikere spurgte om sagen ved en stor høring 8. februar.