'Sex and the city'-stjerne vil være guvernør i New York Skuespilleren Cynthia Nixon annoncerer i video på Twitter sin kandidatur til New Yorks demokratiske midtvejsvalg. »Vores ledere svigter os. Vi er nu den mest ulige stat i hele landet«, siger hun.

Du kender hende nok bedst som advokaten Miranda, der sammen med veninderne Carrie, Samantha og Charlotte sladrer, shopper og dater mænd i den amerikanske storby New York. Kort sagt fra den amerikanske tv-serie 'Sex and the City'.

Men 'the big apple' er meget mere end en kulisse for skuespilleren Cynthia Nixon.

»New York er mit hjem«, siger hun i en video på Twitter, hvori hun offentliggør sit kandidatur til New Yorks demokratiske midtvejsvalg i september. Hun udfordrer dermed den demokratiske guvernør Andrew Cuomo, der har besat posten siden 2011.

»Vores ledere svigter os. Vi er nu den mest ulige stat i hele landet. Med både utrolig rigdom og ekstrem fattigdom. Halvdelen af børnene i vores 'upstate' byer lever under fattigdomsgrænsen. Hvordan lod vi det ske?«, siger hun i videoen.

I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) March 19, 2018

51-årige Cynthia Nixon har foruden sin karriere som skuespiller gjort sig bemærket for at forsvare de offentlige uddannelser, for at støtte retten til ægteskab mellem homoseksuelle og som talsmand for brystkræftforeningen 'Susan G. Komen for the Cure'. Hun meddelte offentligheden, at hun var biseksuel i 2012 og var selv i årene mellem 2006 og 2008 ramt af brystkræft.

I videoen på Twitter præsenterer hun en række andre politiske hjertesager:

»Vi vil have vores regering til at arbejde igen. På sundhedspleje, på at stoppe massefængslinger, på at ordne vores ødelagte undergrundsbane«.

Det er de demokratiske newyorkere, der til efteråret skal afgøre, om Nixons ambitioner rækker til at give hende posten som demokratisk guvernør-kandidat. Noget tyder på, de kan blive svære at overbevise, for en meningsmåling fra research-instituttet på Siena College giver Andrew Cuemo en tilslutning på hele 66 procent mod Cynthia Nixons 19 procent.