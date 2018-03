Den kinesiske præsident vil give Kina en større rolle og truer Taiwan Den kinesiske præsident gør det klart, at Kina vil indtage sin naturlige rolle på verdensscenen og advarer om, at Taiwan vil blive straffet af historien, hvis øen løsriver sig fra Kina.

Den kinesiske præsident, Xi Jinping, brugte tirsdag sin afsluttende tale på den nationale folkekongres i hovedstaden Beijing til at hævde sin nyvundne status som kinesisk superleder.

Det skete ved at slå de helt store nationalistiske toner an, hvor han over for omverdenen gjorde det klart, at Kina ikke vil acceptere nogen indskrænkninger af stormagtens suverænitet.

»Alle handlinger og forsøg på at splitte Kina er dømt til at mislykkes og vil blive mødt af folkets fordømmelse og historiens straf«, sagde han.

Talen var en direkte advarsel til Taiwans præsident, Tsai Ing-wen, som har nægtet at anerkende Beijings krav om, at der kun findes ét Kina.

Løftet pegefinger til Trump

Advarslen kommer samtidig efter, at Taiwan i sidste uge underskrev en aftale med USA, som skal øge det diplomatiske samarbejde mellem de to parter. Derfor tjente talen også som en løftet pegefinger til Donald Trump, der lige efter sit valg til amerikansk præsident vakte Kinas vrede ved at acceptere et lykønskningsopkald på telefonen fra den taiwanesiske præsident.

Xi Jinping understregede ifølge avisen The Guardian over for folkekongressen, at Kina er parat til at indtage sin »rettelige plads i verden«, men forsøgte samtidig at afværge omverdenens frygt for et stærkt Kina ved at fastslå, at Kinas udvikling ikke vil udgøre en trussel mod andre lande.

»Kun dem, som er vant til at true andre, vil se andre som en trussel«, sagde Xi Jinping i noget, der kunne opfattes som et stik i siden på Donald Trump og hans hentydninger om en lurende amerikansk handelskrig med Kina.

Magtposition cementeret

Men Xi Jinping brugte også sin tale til at markere sig over for den kinesiske offentlighed ved at gentage sin vision for et Kina, hvor kommunistpartiet er den helt centrale og drivende kraft.

»Historien har allerede bevist og vil fortsætte med at bevise, at kun socialisme kan redde Kina«, sagde han ifølge den briske nyhedsstation BBC.

Normalt er den årlige folkekongres en temmelig søvnig affære, hvor de omkring 3.000 delegerede blot agerer gummistempel for politiske beslutninger, der reelt allerede er taget i kulissen.

Men i år skilte kongressen sig ud og vedtog afgørelser, som vil forme det Kina, verden vil se i de kommende årtier.

Den vigtigste beslutning var at ændre forfatningen, så Xi Jinping nu har mulighed for at fortsætte som præsident på livstid. Tidligere indeholdt forfatningen en bestemmelse om, at en præsident kun kunne sidde i to perioder på hver fem år, hvilket ville have betydet, at Xi Jinping nu ville have været ved indledningen af sin anden - og dermed sidste - embedsperiode.

Det er dog langt fra sikkert, at Xi Jinping ønsker at beholde præsidentposten på livstid, men ændringen efterlader næppe nogen tvivl om, at han går efter at være Kinas ubestridte leder i i hvert fald en rum tid endnu.

Nye superministerier

Folkekongressen styrkede yderligere Xi Jinpings greb om magten ved også at godkende en radikal omlægning af regerings- og statsapparatet, som skal gøre det nemmere for Xi Jinping at gennemføre sine politiske mærkesager.

Det skete ved at oprette tre superministerier, der skal tage sig af henholdsvis økonomien, landets enorme forureningsproblemer og den omfattende korruption, som alle tre er områder, Xi Jinping er nødt til at få succes med, hvis han skal bevare den autoritet, som han nu har fået opbygget.