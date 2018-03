1.031 danske læger støtter islandsk forbud mod omskæring Et islandsk lovforslag om at indføre et forbud mod omskæring på smådrenge får opbakning fra Danmark. Forslaget følges tæt i udlandet.

OMSKÆRING AF DRENGE Drengene får forhuden af penis skåret bort ved et kulturelt/religiøst begrundet ritual. Det er fremherskende inden for jødedommen og islam. Der er forskellige undersøgelser af de helbredsmæssige konsekvenser af indgrebet, der kan have såvel positive som negative følger for børnene senere i livet. Men der er kun begrænset viden om senkomplikationerne. Op mod to procent af alle omskæringer giver umiddelbare komplikationer. Hvert år omskæres mellem 1.000 og 2.000 drenge i Danmark. Kilde: Sundhedsstyrelsens notat om omskæring af drenge, 2013. Vis mere

»Omskæring påfører smerte, utilpashed og en risiko for akutte eller permanente komplikationer. Ikke-medicinsk begrundet omskæring har ingen fordele. Det er højst uetisk at fjerne sundt og følsomt væv fra enhver, især børn, der ikke kan samtykke«.

Det er begrundelsen for 1.031 danske lægers opfordring til de islandske altingspolitikere, der i løbet af foråret skal tage stilling til et forslag om at forbyde omskæring på små drenge.

Omskæring bør alene ske, når det er sundhedsmæssigt nødvendigt, mener de og peger på, at ikke-nødvendig omskæring strider mod den hippokratiske ed, som forpligter læger til ikke at skade deres patienter.

Børn fortjener at blive beskyttet mod unødvendige kirurgiske indgreb. Heldigvis er piger sikret. Tiden er inde til ligestilling mellem kønnene. Åbent brev til Altinget

»Børn fortjener at blive beskyttet mod unødvendige kirurgiske indgreb. Heldigvis er piger sikret. Tiden er inde til ligestilling mellem kønnene. Den islandske lov vil sikre det«, konstaterer lægerne i et åbent brev til de folkevalgte i Altinget.

Her har Silja Dögg Gunnarsdottir fra Framsóknarflokkurinn-partiet fremsat et lovforslag, der ligestiller beskyttelsen af drenge og piger ved at forbyde omskæring af drengebørn. Hidtil har det udelukkende været piger, der har haft lovgivningens beskyttelse mod indgrebet.

Indgreb på »sagesløse børn«

En af initiativtagerne til brevet fra de danske læger er Kasper Ankjærgaard fra Holbæk.

»Jeg blev opmærksom på, at mange internationale aktører blander sig i det islandske lovforslag og tænkte, at hvis vi som danske læger kunne støtte – også med de etiske aspekter - så ville det veje i retning af en indførelse af en mindstealder deroppe«.

Den enkelte skal have alle muligheder for at praktisere sin religion – for sig selv. Her praktiserer man den på andre, på sagesløse børn. Kasper Ankjærgaard

Modstandere mener, at et et forbud mod omskæring af små drenge vil stride mod religionsfriheden. Har de ret?

»Det mener jeg ikke, at det gør. Den enkelte skal have alle muligheder for at praktisere sin religion – for sig selv. Her praktiserer man den på andre, på sagesløse børn. Det sker gennem et indgreb, der er irreversibelt og potentielt skadeligt. Der går min etiske grænse«.

Islandske læger støtter et forbud

De får opbakning fra islandske kolleger. I Læknabladid, landets lægetidsskriftet, støtter to læger i et indlæg forslaget.

FN's børneretskonvention kan tolkes sådan, at barnets ret til fysisk integritet er stærkere end forældrenes ret til at vælge kirurgi på deres barn af kulturelle og/eller religiøse årsager. Indlæg i det islandske lægetidsskrift

»FN's børneretskonvention kan tolkes sådan, at barnets ret til fysisk integritet er stærkere end forældrenes ret til at vælge kirurgi på deres barn af kulturelle og/eller religiøse årsager. Alle børn har ret til at blive beskyttede mod unødvendige operationer. Forhåbentlig formår vi islændinge at gøre, hvad andre lande ikke har haft held til, ved at beskytte børnene«, mener de to læger fra sygehuset i Selfoss og på Karolinska-sygehuset i Stockholm.

Deres synspunkter bakkes op af sygeplejersker og et stort antal læger, der har skrevet under på en opfordring til at forbyde omskæringer af drenge.