Saudisk kronprins har huskesedlen med til Trump-besøg: 16 atomkraftværker, ny teknologi og bedre image Saudiarabiens unge, stenrige kronprins skal mødes med Trump og teknologi-topfolk. Målet er militært samarbejde, indkøb af atomkraftværker og et styrket venskab med USA.

Ung. Magtfuld. Magt-parat. Stenrig. Alligevel på spanden. Men reformvillig. Og investeringsvillig – i dén grad.

Kronprinsen Saudisk magthaver Af en kronprins at være, er Mohammed Salman, 32, allerede langt. Han er reelt Saudi-Arabiens regeringsleder, forsvarsminister og økonomiske dirigent. Hans plan er at omstille Saudi-Arabien til en industrination. Han kritiseres for voksende civile tab under Saudi-Arabiens krig i Yemen og for omfattende undertrykkelse.

I daglig tale kaldes han bare »Kronprinsen« eller »MBS«, udtalt med respekt, af nogle med frygt.

Der skal ikke være tvivl om, at hvis Iran udvikler en atombombe, vil vi følge efter så hurtigt som muligt... - Mohammed bin Salman

Og nu er Kronprins Mohammed bin Salman, Saudi-Arabiens egentlige magthaver, kommet til Washington.

På huskesedlen har han indkøb og opførsel af 16 atomkraftværker i løbet af de næste 25 år – bare for at starte et sted.

»Vi ønsker ikke nogen atombombe. Men der skal ikke være tvivl om, at hvis Iran udvikler en atombombe, vil vi følge efter så hurtigt som muligt«, sagde Kronprinsen i et åbenhjertigt interview til USAs kendte nyhedsprogram »60 minutes« før sin ankomst mandag.

I samme program kaldte han Irans øverste åndelige leder, Ayatollah Khamenei »en ny Hitler«.

Netanyahu til vægs

Israels normalt indflydelsesrige regeringsleder, Benjamin Netanyahu, har strittet imod, at USA skulle hjælpe Saudi-Arabien med atomkraft.

Men her har Netanyahu ifølge avisen Haaretz rendt hovedet imod Trumps mur. Hvis USA ikke vil hjælpe Saudi-Arabien med atomkraft, vil andre – skal Trump have sagt. Rusland, Kina, Sydkorea, Japan og Frankrig vil gerne sælge atomteknologi, hvor USA måtte tøve.

Trump valgte sidste år Saudi-Arabien som sit første officielle rejsemål. Og nu er Mohammed bin Salman i Washington som Saudi-Arabiens og Mellemøstens kraftfulde stjerne over alle andre stjerner.

Han agter at være i USA i godt to uger for ikke kun at møde Trump, men også lovgivere i Kongressen og en lang række topfolk i industri og teknologi, som – også i Silicon Valley – står i kø for at møde den sjældne kronprins.

Samarbejde og respekt

Hvad MBS søger, er militært samarbejde, politisk respekt, ny teknologi – og et bedre image.

Omdømmet har Kronprinsen allerede givet en bedre chance ved at love saudiarabiske kvinder mere frihed. Fra juni må de køre bil. De må overvære mandlig sport på visse stadions. Han søger ligefrem at bringe kvinder ud på arbejdsmarkedet. Og ikke kun for at styrke sit eget image, men også for at kvinder økonomisk set ikke skal være en udgift, men bidragende til saudiarabisk økonomi.

Ridser i lakken

Til gengæld har omdømmet fået mindst to seriøse ridser i lakken.

Mohammed bin Salman har bragt sit land ind i Yemens krig, som har kostet 10.000 yemenitter livet og udløst én af verdens værste humanitære kriser i mange år, og Saudi-Arabien har i dag svært ved at komme ud af krigen, selv om det netop er afsløret, at der er forhandlinger i sultanatet Oman mellem MBS’ folk og Houthi-bevægelsen, som han i Yemen fører krig med.

Sandheden er, at vi ikke startede denne krig, vi ønskede ikke denne krig – den blev påtvunget os.. - Mohammed bin Salman

Tre demokratiske senatorer har netop foreslået, at Kongressen skal bandlyse amerikansk militær hjælp til den saudiske krigsindsats. Det vil Mohammed bin Salman gerne forpurre. Hans udenrigsminister, Adel al-Jubeir, insisterer på, at hans land slet ikke ønskede at deltage i krigen.

»Sandheden er, at vi ikke startede denne krig, vi ønskede ikke denne krig – den blev påtvunget os«, siger Jubeir til den engelsk-sprogede avis Arab News.