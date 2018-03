Løkke: Migranter skulle have haft klarere besked i 2015 Statsministeren mener, at man skulle have valgt en strammere kurs, da flygtningekrisen indtraf.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) giver i et interview med den tyske avis Frankfurter Allgemeine udtryk for en vis ærgrelse over, at flygtningekrisen i 2015 fik lov at udvikle sig, som den gjorde.

Uden direkte at pege fingre ad den tyske kansler, Angela Merkel, siger han, at han i dag godt kunne have ønsket, at man i andre lande havde grebet ind noget tidligere for at dæmme op for flygtningestrømmen.

Han henviser til, at han har hørt om flygtninge, der havde fået det indtryk, at de var velkomne i Europa.

»Det var helt sikkert det forkerte signal. Det havde været bedre, hvis vi i 2015 havde forfulgt en strammere linje«, siger Løkke til avisen.

Han mener, at sagen var ude af kontrol en overgang, men udtrykker også forståelse for, at Merkel var under stort pres, efterhånden som flygtningene samlede sig i nabolandene med kurs mod Tyskland.

Tyskland har efterfølgende ligesom Danmark øget kontrollen ved grænserne og har tænkt sig at fortsætte med det.

Det er den rigtige vej at gå, mener statsministeren, der ikke mener, at man løser migrantproblemet med forpligtende aftaler imellem EU-landene om fordeling af flygtninge.

»Jeg tror ikke, at det er en langsigtet løsning, hvis vi vil bevare den fri bevægelighed i Europa«.

»Vi burde hellere investere i sikringen af vores ydre grænser, samtidig med at vi bekæmper årsagerne til flygtningestrømmene«, siger han.

Danmark deltager på grund af vores EU-forbehold over for retlige anliggender ikke i fuldt omfang i det fælleseuropæiske asyl- og indvandringssamarbejde.

ritzau