Despoter tager mere magt overalt på kloden Over 3 milliarder mennesker lever i en form for diktatur, og de bliver stadig flere, viser ny tysk undersøgelse. Tyrkiet, som Angela Merkel igen har kritiseret skarpt, udvikler sig dårligt

Ytringsfriheden er på skrump, fængslerne er ved at sprænges af politiske fanger, svindel og fusk breder sig i valglokaler, medier styres og journalister fyres eller fængsles, magtsyge despoter sætter sig igennem med vold eller populisme over alt på kloden.

Endnu lever et flertal af jordens befolkning, 4,2 milliader af os mennesker, i demokratier, mens 3,3 milliader må finder sig i et autokratisk styre. Fortsætter udviklingen kan det snart ændre sig - i løbet af de sidste 14 år er antallet af undersåtter i en eller anden form for diktatur vokset med 1 milliard.

Nedslående rapport

De triste tal står at læse i den nye version af det såkaldte Transformation Index fra den uafhængige, tyske Bertelsmann Stiftung. Stiftelsen følger ved hjælp af eksperter kloden rundt udviklingen i 129 lande og resultatet er deprimerende.

Årets rapport er den dårligste for demokratiet i de 14 år, Bertelsmann Stiftung har fulgt det verdensomspændende slag mellem demokrati og diktatur.

»Demokrati er under pres og polarisering i de enkelte samfund vokser. Flere og flere mennesker lever i samfund, hvor uligheden vokser samtidig med, at styret er mere og mere repressivt«, konstaterer Bertelsmann stiftelsen i sin rapport.

Stiftelsen understreger pointen ved at slå fast, at antallet af såkaldte autokratier er vokset i løbet af de seneste år er vokset fra 55 til 58 i de 129 lande, der er med i undersøgelsen. En af årsagerne til det er, at det samtidig gik tilbage med udviklingen i 22 af landene, hvoraf Venezuela, Indien og Sydafrika er hårdest ramt.

Konflikter og ulighed vokser

Rapporten konkluderer også, at konflikter mellem forskellige, sociale grupper i samfundene er vokset »klart og kontinuerligt« i de senere år. Det sker samtidig med, at flere og flere regeringer afstår fra at forsøge at finde løsninger på konflikterne. Tvært imod spares institutioner, som skal opretholde den sociale balance i landene, oftere væk.

»Mange magthavere forsøger at cementere deres position med undertrykkende tiltag. Men på langt sigt fører ledelse gennem tvang altid ind i en blindgyde i forhold til dialog«, siger Aart De Geus, leder af Bertelsmann Stiftung i rapporten.

Demokratier strammer også grebet

Den understreger, at »det ikke kun er autokrater, som har øget repressioner mod befolkningerne. Også regeringer i demokrater forsøger stadig oftere at regere med en hård hånd«. Her peger undersøgelsen på lande som Brasilien, Tyrkiet og EU-medlemslandet Polen.

Til trods for kritikken af enkelte demokratier, er den styreform det bedste værn mod korruption og til at opnå ligerettigheder samt konkurrenceevne i en markedsøkonomi. Ledere i »defekte demokratier« som eksempelvis Ungarn og Tyrkiet »lover ofte at bekæmpe korruption i valgkampagner, men får ikke gennemført løfterne. De fleste autokrater værdsætter ikke kamp mod korruption eller magtmisbrug, men sikrer sig støtte ved at give officielle poster eller offentlige kontrakter væk«, konkluderer rapporten.

Autokratier er ikke effektive

De såkaldte autokratier, lande hvor magten i realiteten er samlet hos en person, »har ikke effektive eller professionelle systemer. De er generelt præget af korruption, nepotisme, udplynding og vilkårlige beslutninger«, skriver Bertelsmann stiftelsen.

Listen over demokratiske lande, der bevæger sig i retning af autokrati, føres an af Tyrkiet. De afrikanske lande Uganda og Mozambique følger efter, mens EU-landet Polen er på en bekymrende femteplads. Årsagen er ifølge Bertelsmann den højrenationale regerings stramninger ytringsfrihed.