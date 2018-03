Lars Løkke tror, at EU slipper for straftold: »Men med USA's præsident kan man aldrig rigtig vide« Den danske statsminister håber, at »fornuften melder sig« i Det Hvide Hus.

Lars Løkke Rasmussen forventer, at Donald Trump vil undtage EU fra den foreslåede amerikanske told på stål og aluminium.

Det siger den danske statsminister på EU-topmødet i Bruxelles, hvor den truende handelskrig har stjålet dagsordenen. Hvis USA indfører straftolden, vil EU svare igen, hvilket formentlig vil føre til nye sanktioner fra USA.

»Det ender forhåbentlig jo med, at fornuften melder sig. Det er ikke i Amerikas objektive interesse at sætte de her barrierer op. Det er sådan en lidt primitiv forståelse af, hvad handel er at tænke sådan i '1-1, 0-0, og hvis du vinder, så taber jeg'«, siger Lars Løkke Rasmussen og uddyber:

»Hvis du tager en Volvo-bil, så er den jo ikke lavet i Sverige. Den består af komponenter fra mange, mange lande. Og det er hele dette forfinede, internationale samarbejde, som man angriber til skade for velstand og arbejdspladser«.

Med Trump kan man aldrig vide

Lars Løkke Rasmussen mener, at den amerikanske præsidents begrundelse for at indføre en straftold på stål og aluminium logisk set bør udelukke EU fra at blive omfattet.

»Når han leger med tanken om at bygge toldmure op med afsæt i nogle sikkerhedspolitiske årsager, så bør han helt naturligt undtage Europa, for vi er USA’s tætteste allierede«, siger Lars Løkke.

Handelskommissær Cecilia Malmström har været i USA for at fremføre EU's bekymringer, og hendes tilbagemeldinger har givet forhåbninger om, at EU bliver undtaget.

Den danske statsminister føler sig dog ikke helt overbevist om, at det ender sådan.

»Med den amerikanske præsident kan man aldrig rigtig vide. Beslutningen ligger hos ham, og det er også derfor, vi kommer til at diskutere i dag, at hvis han mod forventning indfører told mod Europa, hvad skal vores modsvar så være. Det skal være balanceret, og det skal være i overensstemmelse med WTO-regelsættet, men vi kan jo ikke bare se passivt til, hvis der kommer restriktioner«, siger Lars Løkke.

EU's modsvar kan ramme jeans og bourbon

EU-kommissionen har planlagt et modsvar, som rummer over 100 amerikanske varer, herunder ærke-amerikanske produkter som Levi's jeans og bourbon.

Det vil være et »balanceret gensvar« i følge Lars Løkke.

»Kommissionen har lagt nogle målrettede ting på bordet, der værdimæssigt kun er det halve af det, som Trump har planer om i forhold til Europa. Så det vil jo ikke være udtryk for, at man eskalerer, men udtryk for at give et gensvar. For vi kan heller ikke leve i en verden, hvor man bare kan gøre, som man vil«.