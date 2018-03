Amerikansk handels--repræsentant: EU slipper for straftold EU bliver undtaget fra Donald Trumps straftold. I hvert fald i første omgang.

EU slipper i første omgang for at blive omfattet af det amerikanske forslag om straftold på stål og aluminium.

Det siger den amerikanske handelsrepræsentant Robert Lighthizer på et møde med et udvalg i Senatet ifølge nyhedsbureauet AP.

Da Robert Lighthizer blev spurgt til, hvem der vil blive undtaget fra straftolden, svarede han, at den amerikanske præsident Donald Trump havde besluttet at sætte tolden »på pause« for de lande, som USA forhandler om handelsaftaler med.

Udover EU nævner den amerikanske handelsrepræsentant Canada, Mexico, Australien, Argentina, Sydkorea og Brasilien, som lande der i hvert fald i første omgang slipper for den amerikanske straftold på stål og aluminium, der er på henholdvis 25 og 10 procent.

Uvished i EU til det sidste

EU’s ledere er samlet til topmøde i Bruxelles for blandt andet at diskutere den amerikanske told på stål og aluminium. Da mødet begyndte torsdag eftermiddag, var de forsamlede regeringschefer endnu ikke sikre på, om EU ville blive undtaget.

Den danske statsminister Lars Løkke Rasmussen sagde ved ankomsten til topmødet, at han håbede, at fornuften ville indfinde sig i Det Hvide Hus, men han tilføjede, at man aldrig kunne vide med den amerikanske præsident.

Oprindeligt var det planen, at EU-lederne skulle debattere den den amerikanske straftold som det første punkt på dagsordenen torsdag eftermiddag, men med uvisheden om den amerikanske beslutning in mente, blev punktet rykket til torsdag aften.

Med meldingen fra Robert Lighthizer er en amerikansk-europæisk handelskrig blevet mindre sandsynlig.

EU-kommissionen annoncerede for et par uger siden, at EU ville indføre told på en lang række amerikanske produkter, hvis Donald Trump gjorde alvor af sine løfter om at indføre told på stål og aluminium.

Truslen fra EU fik Donald Trump til at true med told på europæiske biler.