Forsker efter Trumps straftold mod Kina: Risikoen for eskalation er enorm nu

USA’s præsident, Donald Trump, vil lægge ekstra told på kinesiske varer til en værdi af op imod 360 milliarder kroner om året og begrænse Kinas muligheder for at investere i USA's højteknologiske industri.

Det skal ifølge Det Hvide Hus straffe Kina for at tiltvinge sig adgang til amerikansk teknologi.

Nøgleordet er 'gensidighed', sagde Trump på et pressemøde torsdag.

Straftolden er det hidtil mest aggressive forsøg fra Donald Trump på at opfylde sine valgløfter om at straffe Kina og bringe amerikanske produktionsjobs »tilbage« fra udlandet.

Den kommer samtidig med, at USA er i gang med at udrulle en told på stål og aluminium fra store dele af verden. Initiativet mod Kina er større og langt mere koncentreret. Stål- og aluminium-tolden kan blive lagt på varer fra det meste af verden for 200 milliarder kroner om året.

Tilsammen peger det på et opgør med årtiers amerikansk lederskab i forsøget på at fremme frihandel inden for rammerne af verdenshandelsorganisationen WHO.

Risiko for optrapning

Ifølge lektor ved Københavns Universitet Jens Ladefoged Mortensen, der forsker i amerikansk handelspolitik, er der risiko for en alvor handelskrig.

»Nu begynder det at være en meget alvorlig størrelsesorden. Samhandlen er stadig større, men det begynder at være alvorlige proportioner. Så risikoen for eskalation er enorm nu«, siger han.

Donald Trump har i mange år beskyldt Kina for at snyde og udnytte USA på mange forskellige måder, men havde egentlig som præsident anlagt en langt mere imødekommende stil. Han forsøgte at få Kina til at lægge pres på Nordkorea.

I august sidste år bestilte han dog en analyse af én af sine beskyldninger mod Kina, som deles af mange virksomheder og politikere både i USA og Europa. Nemlig, at Kina misbruger handel til at tiltvinge sig vestlig teknologi og viden. For eksempel ved at tvinge udenlandske investorer til at give kinesiske virksomheder licens til deres teknologi under markedsprisen.

Nu har den amerikanske regering konkluderet, at der er mange eksempler på, at Kina ikke lever op til sine forpligtelser i WTO. Den påkalder sig en passus i den amerikanske handelslov fra 1974, der bemyndiger præsidenten til at svare igen på enhver handling eller praksis fra en fremmed regering, der forbryder sig mod internationale handelsaftale eller på urimelig vis skader USA.

Præsidenten har ifølge flere medier bedt om at få lavet en liste over egnede kinesiske varer indenfor 15 dage. Det skal ifølge avisen The New York Times dreje sig om alt fra sko og tøj til elektronik.

Virksomheder advarer

Mange amerikanske virksomheder ser også den kinesiske praksis som et voksende problem, men mange af dem er helt uenige i Donald Trumps konklusion.

»En fokuseret indsats for at ordne problemerne er bedre end at indføre sanktioner, der vil skade amerikanske husholdninger, landmænd og producenter«, udtaler Jake Parker, der er vicepræsident for det amerikansk-kinesiske business-råd, til The New York Times.

Den kinesiske regering har i de seneste uger forsøgt at undgå en eskalation af konflikten, men Handelsministeriet erklærede torsdag i en meddelelse, at Kina vil tage »alle nødvendige« initiativer til at forsvare sine interesser.

Ifølge Jens Ladefoged Mortensen har Kina flere muligheder. De har luftet muligheden for at annullere kontrakter med flyselskabet Boeing, de har snakket om at gøre livet surt for mobilproducenter, men de kan lynhurtigt ramme landbrugsimporten fra USA, forklarer han. Halvdelen af USA’s produktion af sojabønner går for eksempel til Kina med den politiske bonus, af de fleste sojaproducenter bor i stater, der blev vundet af Donald Trump i præsidentvalget.