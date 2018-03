Forskere: Stillehavets skraldespand er langt større end først anslået 16 gange mere skrald end før anslået flyder rundt i oceanerne, viser ny undersøgelse.

At Stillehavet er fyldt med skrald er efterhånden de fleste kendt. Men nu viser forskning, at der flyder 16 gange så meget skrald rundt i oceanet som før anslået. Det viser en undersøgelse netop offentliggjort i tidsskriftet Nature.

I to år har man med båd og fly undersøgt den såkaldte 'Stillehavsskraldespand'. Undersøgelserne viser, at forureningen i oceanet næsten udelukkende består af plastik.

I alt 79.000 ton plast flyder rundt i havet og strækker sig over et område på 1,6 millioner kvadratkilometer. Det svarer til to gange Frankrigs størrelse.

Tallene taler for sig selv. Ting bliver værre, og vi skal handle nu Laurent Lebreton, oceanograf

Langt størstedelen af skraldet er mikroplast, der måler mindre end en halv centimeter, mens kasserede fiskenet udgør næsten halvdelen af affaldets vægt.

Deprimerende resultater

Laurent Lebreton, oceanograf og hovedforfatter af undersøgelsen kalder undersøgelsens resultater deprimerende.

Udover plastik og fiskenet har man også fundet flasker, tallerkener, reb og sågar et toiletsæde flyde rundt i vandet.

Ifølge Laurent Lebreton bag undersøgelsen kalder resultaterne på handling.

»Vi har brug for en koordineret international indsats for at genoverveje og ændre i måden, vi bruger plast på. Tallene taler for sig selv. Ting bliver værre, og vi skal handle nu«, siger Laurent Lebreton.

Hver år ender omkring otte millioner ton plastik i oceanerne, hvor det enten ender på strandene eller løber videre ud i havet, hvor det nedbrydes langsomt.

Mens de større stykker plastik udgør en dødelig trussel mod havdyr, spises mikroplasten af fisk, der ender i køledisken. Plastikken, der tiltrækker giftige stoffer, ender til sidst i folks maver.

Man anslår, at der i 2050 vil være mere plastik i havet, end der vil være fisk.