Lettelse i Bruxelles, men EU frygter stadig Trumps handelspolitik

Da EU-topmødet startede i går eftermiddag i Bruxelles, vidste de europæiske regeringsledere ikke, om USA’s straftold på stål og aluminium også ville gælde EU. Den danske statsminister, Lars Løkke Rasmussen, ankom med et håb om, at »fornuften ville indfinde sig« i Det Hvide Hus. Men han tilføjede, at man »aldrig kan vide med den amerikanske præsident«.