Ung syrer sætter ild til sig selv i græsk flygtningelejr

En 26-årig syrisk flygtning satte torsdag ild til sig selv i en flygtningelejr på den græske ø Lesbos.

Manden blev mindre forbrændt og modtog behandling på et lokalt hospital. Det oplyser lokale myndigheder.

Græske medier rapporterer, at hændelsen fandt sted uden for et asylkontor i lejren Moria, der er en tidligere militærbase.

Der bor i alt mindst 5000 flygtninge og migranter i Moria og en anden flygtningelejr på Lesbos. Det er langt flere, end der er plads til. De to lejre har tilsammen en kapacitet på 3000.

Yderligere venter de mange flygtninge og migranter i månedsvis på at få svar omkring deres fremtid.

ritzau