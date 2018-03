Kina planlægger straftold på amerikanske varer for 18 milliarder kroner Hvis USA indleder en handelskrig med Kina, vil Kina svare igen med straftold på 128 forskellige amerikanske produkter.

Hidtil har Kina forsøgt at afværge en handelskrig med USA, men fredag morgen bidrog det kinesiske handelsministerium til at øge spændingen mellem verdens to største økonomier.

Her fremlagde ministeriet en plan for at lægge straftold for i alt 18 milliarder kroner på 128 forskellige produkter, som USA eksporterer til Kina, hvis den amerikanske præsident, Donald Trump, gør alvor af sine trusler om at lægge ekstra told på den amerikanske import af kinesisk stål og aluminum.

Den kinesiske gengældelsesaktion vil bl. a. ramme importen af frisk frugt, nødder, vin, stålrør, svinekød og aluminium fra USA.

Optrapning truer

Konflikten kan dog hurtigt blive optrappet, fordi Donald Trump udover en straftold på importen af kinesisk stål og aluminium torsdag annoncerede andre handelspolitiske straffeaktioner mod Kina for op til 363 milliarder kroner.

Donald Trump beskylder Kina for tyveri af teknologi og handelshemmeligheder og har derfor truet med at lægge straftold på en lang række importerede kinesiske varer udover stål og aluminium og samtidig indføre restriktioner for kinesiske investeringer i USA.

Det kinesiske handelsministerium sagde fredag morgen i en udtalelse, at Trump's handlinger havde »skabt en meget dårlig præcedens«.

»Kina ønsker ikke en handelskrig, men er ikke bange for en handelskrig. Vi er selvsikre og i stand til at klare enhver udfordring. Vi håber, at USA trækker sig, før det er for sent, foretager kloge beslutninger og ikke bringer den bilaterale handel og det økonomiske forhold i fare«, stod der ifølge avisen South China Morning Post i udtalelsen fra det kinesiske handelsministerium.