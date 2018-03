Analyse: Trump buldrer på krigstrommen med ny toprådgiver

Det var ikke uventet, at det torsdag blev National Sikkerhedsrådgiver general H. R. McMasters tur til at pakke skrivebordet ned i Det Hvide Hus. Med sidste uges fyring af udenrigsminister Rex Tillerson gjorde Trump det klart, at han ønsker en ny udenrigs- og sikkerhedspolitisk kurs, der er mere i tråd med hans egne instinkter på området.

Trump har taget det udenrigspolitiske ror i sine egne hænder. Men navnet på McMasters afløser fik det politiske establishment til at tage en dyb indånding: John Bolton var manden, som mange frygtede, men som de færreste i sidste ende troede ville få pladsen.

Der ligger en klar markering i valget af den tidligere FN-ambassadør under George W. Bush. Trump trommer på krigspaukerne. John Bolton er måske den største udenrigspolitiske høg i kredsen omkring Trump.

Ville angribe Iran og Nordkorea

Bolton, der længere har været blandt Trumps uformelle rådgivere, optræder ofte på Fox News som udenrigspolitisk analytiker. Her har han opfordret til en markant skrappere kurs over for Iran og Nordkorea.

»Vores mål skal være et regimeskifte i Teheran«, sagde Bolton tidligere på året på Fox News og kaldte annuleringen af den internationale aftale om inddæmning af Irans atomvåben for »den vigtigste diplomatiske prioritet for USA netop nu«.

I et læserbrev fra 2015 opfordrede han til bomninger af Iran som middel til at stoppe atomprogrammet.

Endnu mere markant har Bolton været i spørgsmålet om Nordkoreas atomvåben. I februar beskrev Bolton i et læserbrev i Wall Street Journal, at der både er et juridisk og sikkerhedspolitisk grundlag for et militært angreb på Nordkorea, før de kan nå USA med atommissiler.

»Truslen er umiddelbar, og argumentet mod at handle præventivt hviler på en fejlfortolkning af en praksis fra før-atomare og før-missil tider. Givet hullerne i USA’s efterretninger om Nordkorea bør vi ikke vente til det absolut sidste øjeblik. Det vil risikere at sætte angrebet ind, efter at Nordkorea har atommissiler, der kan nå os, en langt mere farlig situation«, skrev Bolton.

Demokrater reagerer bestyrtede

Med udpegelsen af en klar og højrøstet fortaler for militære interventioner i de atomare brændpunkter lægger præsidenten i kakkelovnen før de forestående direkte forhandlinger mellem Trump og Nordkoreas præsident, Kim Jong-un, og i de igangværende forhandlinger om justeringer af atomaftalen med Iran.

Med Mike Pompeo i Udenrigsministeriet og Bolton som national sikkerhedsrådgiver er høgene fløjet ind på duernes plads i Trump-regeringen.

På Twitter reagerede demokrater med bestyrtelse over nyheden om Boltons udnævnelse, der træder i kraft 9. april.

»Hans udpegelse er en alvorlig fare for det amerikanske folk og en klar besked fra præsident Trump om, at han forbereder krig«, skriver den demokratiske senator Ed Markey.

Trump sætter sig i stolen

Udpegelsen er endnu et signal om, at Trump for alvor er ved at sætte sig i stolen. De folk, som det politiske establishment håbede kunne hegne præsidenten ind, er på vej ud til fordel for mere Trump-loyale skikkelser.

Hverken Rex Tillerson eller H.R. McMaster havde deres afløseres gode personlige kemi med præsidenten eller var klar til at bakke ham loyalt op uanset situationen.

Det er Bolton, der bl.a. har antydet, at hackingen af demokraternes computere under valgkampen, som USA’s efterretningstjenester påstår, at Rusland stod bag, i virkeligheden var orkestreret af Obama-regeringen.