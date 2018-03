13 mennesker dør i brand i beboelsesejendom i Vietnam

13 mennesker er døde og adskillige andre såret i en brand i et lejlighedskompleks i Vietnams største by, Ho Chi Minh City, fredag.

Branden i bygningen Carina Plaza brød ud på de nederste etager omkring midnat og spredte sig hurtigt til de øvrige etager.

En unavngiven embedsmand fra byen fortæller, at mange af ofrene døde af kvælning, da de forsøgte at undslippe ilden ved at søge mod etager højere oppe.

»13 lig er blevet bjærget, og mange andre er såret. De døde af kvælning«, siger embedsmanden.

Det er endnu uvist, hvad der er årsag til branden.

ritzau