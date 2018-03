Danmark vil tage nye skridt mod Rusland efter giftgasangreb Lars Løkke Rasmussen fortæller på EU-topmøde, at regeringen forbereder tiltag mod Rusland ovenpå giftgasangrebet i Storbritannien.

Danmark vil følge op på EU-beslutning om at hjemkalde EU-ambassadør fra Rusland med bilaterale skridt.

Det fortæller statsminister Lars Løkke Rasmussen på vej ind til et EU-topmøde i Bruxelles fredag morgen.

Torsdag blev EU-lederne enige om at skærpe en udtalelse om giftgasangrebet i Salisbury og hjemkalde EU-ambassadøren fra Rusland til konsultation i Bruxelles.

»Vi har brugt meget tid på at diskutere, hvordan landene kan følge op på det her. Og det er en ambition, at det vil vi gøre i Danmark«, siger Lars Løkke Rasmussen og uddyber:

»Den måde, vi vil gøre det på, er, at udenrigsministeren nu, efter jeg har briefet ham, nu orienterer Udenrigspolitisk Nævn om indholdet af vores drøftelser. Og så vil regering over de kommende dage præcis tage stilling til, hvordan Danmark kan bakke op om den linje, der blev lagt i går aftes«, siger Lars Løkke Rasmussen.

Udenrigsminister Anders Samuelsen orienterer Udenrigspolitisk Nævn fredag klokken 10 på Christiansborg.

På spørgsmålet om hjemkaldelser af danske diplomater kan komme på tale, svarer den danske statsminister:

»Det er et af de instrumenter, som var til diskussion også i går. Men det er ikke noget, man bare gør. Jeg er glad for, at teksten er strammet, at alle 28 lande så klart tager afstand fra det, der er sket og deler Storbritanniens vurdering af, at det her efter al sandsynlighed er linket op på Rusland«, siger Lars Løkke.

Han slår fast, at regeringen kommer til at tage yderligere skridt overfor Rusland

»Regeringen vil over de kommende dage tage stilling til, hvordan – ikke om – Danmark kan yde et bidrag«, siger Lars Løkke Rasmussen.

EU bakker op om Storbritannien

Op til topmødet nøjedes EU med at udtale, at man tog det »ekstrem seriøst«, at Storbritannien vurderer, at det er Rusland som står bag giftangrebet mod den tidligere russiske spion Sergei Skripal og hans datter i den engelske by Salisbury.

Efter torsdagens drøftelser med premierminister Theresa May har EU-lederne strammet sprogbrugen til, at man »er enig i« den britiske regering vurdering af, at det højst sandsynligt er Rusland, der er ansvarlig for Salisbury-angrebet, og at der ikke er nogen anden sandsynlig forklaring.

#EUCO agrees with UK government that highly likely Russia is responsible for #SalisburyAttack and that there is no other plausible explanation. — Donald Tusk (@eucopresident) March 22, 2018

Særligt lande som Bulgarien og Grækenland har været modvillige mod at skærpe kursen mod Rusland.

Udover Danmark overvejer mindst fem lande - Frankrig, Polen, Estland, Letland og Litauen - ifølge den britiske avis Financial Times at udvise russere i solidaritet med Storbritannien.