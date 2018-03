To dræbt, tre såret: Politiet efterforsker mulig terrorhændelse i fransk supermarked En gidseltagning er lige nu i gang i et sydfransk supermarked i byen Trèbes, hvor en mand har taget gidsler.

To er dræbt, og tre er såret - herunder en alvorligt - i et gidseldrama i Trébes i det sydlige Frankrig.

Politiet skriver på Twitter, at en politimand er skudt i skulderen, mens den franske avis Le Figaro skriver, at han ikke er alvorligt såret.

Byens borgmester, Eric Ménassi, oplyser til regionalavisen La Depeche, at supermarkedets slagter er blevet dræbt.

Frankrigs premierminister, Edouard Philippe, siger, at »alt tyder på, at der er tale om en terrorhandling«, og anklagemyndigheden i Paris har indledt en terrorefterforskning af gidselsituationen, siger en kilde fra kontoret i Paris.

Ifølge politiet blev otte mennesker tidligere på formiddagen holdt som gidsler i supermarkedet, skriver Reuters. Men kort efter klokken 12 oplyste borgmesteren til BFMTV, at alle gidsler er frigivet, og at en politimand var alene med gidseltageren i supermarkedet.

Den franske avis Le Figaro skriver, at 80 brandmænd og medicinsk personale er på stedet, ligesom to helikoptere er klar til at evakuere sårede.

Ukendt motiv

Det er endnu uklart, hvad gidseltagerens motiv er, men ifølge anklagemyndigheden i Toulouse har han erklæret loyalitet over for den militante gruppe Islamisk Stat.

Derudover har et vidne - ifølge Le Figarto - fortalt, at en mand bevæbnet med kniv, pistol og granater trådte ind i supermarkedet 11.15 og råbte »Allahu Akbar« (gud er stor).

Flere vidner bekræfter dette, skriver Franceinfo.fr.

Der har desuden været ubekræftede meldinger om, at den selvsamme mand har åbnet ild mod fire politibetjente i den nærliggende by, Carcasone.

Politiet arbejder dog ud fra hypotesen om, at det er samme gerningsmand, der står bag angrebene, skriver Le Figaro. Det skyldes blandt andet, at bilen, som manden, der beskød politibetjentene i Carcasonne, kørte i, er blevet fundet på parkeringspladsen foran supermarkedet.

Ritzau