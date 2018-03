EU betaler tyrkisk militærisenkram: »Helt klart overkill«, mente leverandør

Er EU ved at udruste Tyrkiet til krig?«, må leverandøren have tænkt, men han udtrykte det lidt anderledes:

EU’s krav til pansring af køretøjer, som Tyrkiet skal bruge til at overvåge den fredelige grænse mod Grækenland, var »helt klart overkill (clearly an overkill)«, skrev han.

Fakta Sådan har vi gjort Vi har fulgt pengene i EU-Tyrkiet aftalen og EU-programmer for migration- og grænseforvaltning. Gennem en EU-database for offentlige udbud – Tender Electronic Daily – har vi fundet kontrakter for over 600 millioner kroner for udstyr til grænsekontrol i Tyrkiet. Ved at sammenligne EU-kontrakterne med børsmeddelelser fra tyrkisk forsvarsindustri, har vi slået fast at der er tale om pansrede militærkøretøjer og overvågningsudstyr.

Men EU stod fast: Den svære armering er et ufravigeligt krav, lød svaret, som ikke gav nogen forklaring på behovet for den svære pansring.

Den usædvanlig ordveksling findes i et omfattende dokument som handler om EU’s udbud af en ordre på 50 køretøjer til brug for Tyrkiets kontrol af sin grænse mod Grækenland.

Køretøjerne skal ifølge EU »bidrage til at forhindre illegal migration, menneskesmugling, grænseoverskridende kriminalitet og smugleri«.

Ifølge EU’s specifikationer skulle 20 af køretøjerne være så svært pansrede, at den mulige byder havde vanskeligt ved at forstå formålet.

Kravene til pansring svarer til at køretøjerne kan modstå 10 kilo TNT sprængstof under hvert hjul, hvilket er helt oppe i den høje ende af NATO's specifikationer for pansrede køretøjer af denne størrelse, forklarer Samuel Cranny-Evans, som er analytiker og specialist i netop det emne hos Jane’s International Defence Review.

Erdogans partifælle leverer

Ligesom med de 82 Cobraer til blandt andet grænsemuren mod Syrien i syd, gik også denne ordre på cirka 220 millioner kroner til to tyrkiske producenter af militærudstyr:

Aselsan, som er 84 procent ejet af Tyrkiets hær, leverer elektronik, mens Katmerciler leverer selve køretøjerne af typen Hizir. Katmerciler er ejet af et tidligere parlamentsmedlem for præsident Erdogans AKP-parti, Ismail Katmerci.

Hans firma Katmerciler producerer også de kraftige TOMA-køretøjer, udstyret med vandkanoner, som Tyrkiets politi og sikkerhedsstyrker ved flere lejligheder har brugt under voldelige sammenstød med demonstranter.

Tyrkiet bestemte

EU-Kommissionen oplyser i et skriftligt svar, at selv om EU betaler, så er det Tyrkiet, som har bestemt den svære pansring af køretøjerne, og EU har efterfølgende godkendt kravene.

Pansringen skal tage højde for »hyppigt forekommende terrorangreb på militærpersonel og behovet for beskyttelse af køretøjer som benyttes i alle grænseområder«, skriver kommissionen.

Må kun bruges ved grænsen

I svaret afviser kommissionen, at den tyrkiske hær, som de pansrede køretøjer skal overdrages til, kan bruge udstyret til krigshandlinger uden for Tyrkiet eller til at nedkæmpe civile uroligheder internt i Tyrkiet.

Det fremgår af kontrakten, at udstyret kun må bruges til grænseovervågning. Det må ikke ændres eller bruges til andre formål uden skriftlig tilladelse fra EU-Kommissionen, fremgår det af kommissionens svar.

Hverken Tyrkiets regering i Ankara eller ambassaden i København har reageret på henvendelser.