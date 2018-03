Sagen forfra: Gaddafis spøgelse går over Frankrig Frankrigs tidligere præsident Nicolas Sarkozy blev torsdag sigtet for passiv korruption, ulovlig finansiering af valgkampagne og svindel med offentlige midler. Det er første gang, en tidligere præsident bliver udsat for den behandling, lød det fra en rasende Nicolas Sarkozy torsdag aften i tv-stationen TF1.

Anklagerne.Efter valgsejren i 2007 modtog præsident Sarkozy den libyske leder Muammar Gaddafi med pomp og pragt i Paris. Det nære forhold mellem de to statsledere varede, indtil Frankrig i 2011 stillede sig i spidsen for en international koalition i Libyen. Gaddafi og hans søn svarede igen med påstande om, at de havde ydet økonomiske tilskud til Sarkozy.