Svensk politi skyder og dræber mistænkt for mordbrand

En mand i 30-års-alderen blev lørdag aften skudt og dræbt af politiet i den svenske by Luleå.

Det skriver det svenske dagblad Expressen.

Skyderiet fandt sted i forbindelse med en udrykning til en brand i en lejlighed i den centrale del af den svenske by.

Brandvæsenet fik en anmeldelse klokken 18.30 og kom til stedet ti minutter senere.

Det viste sig at være en fuldt udviklet brand, der ikke kunne slukkes.

Brandmændene mødte på stedet flere personer, som var kommet til skade under en voldsepisode.

Herefter blev politiet tilkaldt.

»Dette er en meget større sag end branden«, udtaler en talsmand fra politiet til svenske medier.

Politiet besluttede sig for at pågribe en mand, der mistænktes for forsøg på mordbrand og drabsforsøg.

I den forbindelse opstod der en situation, hvor en politibetjent følte sig nødsaget til at trække sit tjenestevåben og affyre det mod den mistænkte.

»Han er kritisk såret og er bragt til sygehuset, udtalte Bjørn Petterson, talsmand for politiet, til Expressen ved 22-tiden.

Sent lørdag aften meddeler svensk politi, at den mistænkte mand er død på sygehuset.

Natten til søndag er det stadig uvist, hvorfor betjenten blev nødt til at trække sit tjenestevåben.

»Jeg ved ikke nøjagtig, hvorfor man blev nødt til at bruge tjenestevåbnet. Det må efterforskningen vise«, siger Johan Aittamaa, talsmand for politiet i Region Nord, til Aftonbladet.

To personer kom til skade under branden i lejligheden. En af dem er bragt til sygehuset med røgskader.

ritzau