Da Puigdemont kørte ud af Danmark, blev den catalonske konflikt et tysk problem Cataloniens eks-præsident Carles Puigdemont anholdt ved den dansk-tyske grænse

Få kilometer efter, at den tidligere præsident i Catalonien, Carles Puigdemont, kørte over landegrænsen fra Danmark til Tyskland, blev han søndag formiddag anholdt.

Dermed blev Tyskland pludselig aktør i den nordspanske regions konflikt med Spanien.

Vil søge om asyl i Tyskland

Ifølge flere tyske medier vil Carles Puigdemont nemlig nu søge om politisk asyl i Tyskland. Chancerne, for at han kan opnå det, er dog små.

»En straffesag som følge af en europæisk arrestordre vægtes tungere end en asylansøgning om asyl«, siger Ralph Döpper, statsanklager i Schleswig-Holsten til avisen Bild.

Den spanske undersøgelsesdommer Pablo Llarena udstedte i fredags en arrestordre på Carles Puigdemont og krævede samtidig fem andre catalonske politikere anholdt og fængslet. Blandt dem Jordi Turull, som Carles Puigdemont har foreslået som sin afløser.

Fremstilles i retten i morgen

Nu er de begge bag lås og slå. Carles Puigdemont, der via Sverige og Danmark var på vej fra et møde i Finland til Belgien, hvor han har opholdt sig siden oktober, sidder i arresten i den nordtyske by Neumünster.

Han blev anholdt på en rasteplads ved motorvejen A7 af tysk politi, som var forberedt på, at eks-præsidenten ville komme den vej i en grå Mercedes.

I første omgang tager retten i byen Schleswig i morgen stilling til, om Carles Puigdemont skal forblive i varetægtsfængsel. Hvis han søger om asyl, er det den tyske asylmyndighed, Bamf, som skal vurdere ansøgningen.

Voldsomme protester i Catalonien

Nyheden om anholdelsen af Carles Puigdemont i Tyskland, udløste demonstrationer flere steder i Catalonien søndag eftermiddag. I Barcelona kom det til voldsomme sammenstød mellem demonstranter og politi. Hele weekenden har der været demonstrationer i Catalonien i protest mod anholdelserne af regionens folkevalgte politikere.

Det er endnu ikke lykkedes at danne en regering i Catalonien efter valget i december, der gav seperatistpartierne et snævert flertal i parlamentet.

Tyskland har fået politisk fange

Derfor styres regionen fremdeles af centralregeringen i Madrid.

»Nu har forbundsrepublikken Tyskland fået sin første politiske fange«, skriver avisen Süddeutsche Zeitung i en kommentar og argumenterer med, at flertallet i parlamentet i Barcelona, Amnesty International samt justitsministerierne i Schweiz og Belgien ser situationen sådan.

»De to lande ser den catalonske konflikt som et internt spansk anliggende og anser ham ikke for at være forbryder«, kommenterer avisen og spørger: »Kan det tyske justitsministerium handle anderledes end det belgiske?«

Hvis Carles Puigdemont udleveres til Spanien, risikerer han op til 25 års fængsel.