Valgekspert: Putin fik 10 millioner falske stemmer Men havde også uden svindel vundet første runde af præsidentvalget, mener Sergej Sjpilkin, der afslørede den store valgsvindel 2011-2012.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, fik omkring 10 millioner falske stemmer, da han blev genvalgt for en uge siden.

Det fremgår af en analyse, som den russiske valgekspert Sergej Sjpilkin har foretaget ud fra de officielle valgresultater. Sjpilkin er egentlig fysiker, men blev berømt for sine analyser af valgsvindlen ved parlamentsvalget i 2011 og præsidentvalget i 2012, da han fik PolitProsvet-prisen for sin indsats.

Den omfattende valgsvindel har dog ikke ændret udfaldet af det russiske præsidentvalg. Han havde under alle omstændigheder vundet i første runde, fastslog Sjpilkin for nogle dage siden på sin blog.

Han sagde forleden til Radio Free Europe, at »omfanget af de formodede forfalskninger ser ud til at være de laveste siden det første genvalg af Putin som præsident i 2004«.

Sjpilkin har regnet sig frem til omfanget af valgfusk ved at sammenholde antallet af stemmer for alle 8 kandidater fra hvert eneste valgsted med valgdeltagelsen.

Millionvis af russerne gik til valgurnerne og stemte på Putin af egen fri vilje Samuel Green og Grame Robertson, Ruslands-forskere

Ved fair valg ville statistikere i en grafisk fremstilling forvente, at der fremkom en klokkelignende kurve, der for hver kandidat lignede det landsdækkende resultat.

Ved det russiske præsidentvalg 18. marts viser kurverne, at Putin fik et forholdsvis stort antal ’ekstra’ stemmer i valgsteder med særlig høj valgdeltagelse, mens kurverne for alle øvrige kandidater så ud som ventet.

Usandsynligt runde tal

At der i mange tilfælde her var manipuleret med tallene, fremgår også af, at mange af disse valgsteder havde en valgdeltagelse, der helt usandsynligt endte i procenttal med 0 eller 5. Alt i alt blev det til 10,3 millioner falske stemmer, mener Sjpilkin.

Det passer også meget godt med, at russiske iagttagere som Konstantin Gaaze, der på valgaftenen sagde til Moscow Times, at Putin »slog alle realistiske forudsigelser med 10 procent«.

Oppositionslederen Aleksej Navalnyj, der ikke fik lov at stille op ved valget, mener på basis af rapporter fra hans organisations 33.214 frivillige valgobservatører, at valgdeltagelsen var omkring 55 procent og ikke de 65, som valgkommissionen regner med.

Sjpilkins beregninger viser »væsentlige forfalskninger« i 27 regioner, og det er 10 færre end ved valget i 2012.

Kritikere af hans metode fremhæver, at der kan være tale om regionale forskelle i vælgeradfærden. De regionale forskelle kan dog også skyldes, at i regioner langt fra Moskva er lokale ledere af offentlige institutioner som skoler, sygehuse og forsyningsvirksomheder ivrige efter at vise deres opbakning til præsidenten – ellers falder tilskuddene fra Moskva.

Valgkommissionen, der siden skandalevalgene i 2011 og 2012 har skiftet formanden Vladimir Tjurov ud med den liberale Ella Pamfilova, kasserede allerede på valgdagen resultaterne fra 14 valgsteder og behandler i øjeblikket den meget konkrete valgsvindel, som nyhedsbureauet Reuters dokumenterede i bl.a. byen Ust-Dsjeguta i det sydlige Rusland.

Reuters fotograferede, som det fremgik af PS i dag, flere vælgere, der stemte mindst to gange. Reuters talte også vælgere og kunne dokumentere, at et par valgsteder rapporterede om flere stemmer, end der var vælgere på valglisterne.