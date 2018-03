Zimbabwes eks-førstedame efterforskes for elfenbensmugling

Zimbabwes tidligere førstedame Grace Mugabe, hustru til Robert Mugabe, bliver efterforsket for at have smuglet elfenben under påskud af at være diplomatiske gaver.

Politiet i Zimbabwe mistænker Grace Mugabe for at have plyndret landets lager af elfenben og sendt flere forsendelser til højtstående personer og andre førstedamer i Asien og Mellemøsten.

Det oplyser Zimbabwes myndigheder for parker og dyreliv ifølge flere internationale nyhedsbureauer.

»Vi påbegyndte vores undersøgelse og indså, at den tidligere førstedame Grace Mugabe ulovligt handlede med elfenben, siger myndighedstalsmand Tinashe Farawo ifølge nyhedsbureauet dpa.

Trods et forbud mod handel med elfenben krævede Grace Mugabe angiveligt en tilladelse til at eksportere elfenben for millioner af dollar.

Myndighederne for park og dyreliv gjorde opdagelsen i forbindelse med en intern undersøgelse og alarmerede andre myndigheder.

Ifølge politiet var det et anonymt tip, der førte efterforskerne på sporet af Grace Mugabe, som var Zimbabwes førstedame fra 1996 til 2017.

Polititalskvinde Charity Charamba oplyser, at politiet forventer at indkalde den tidligere førstedame til afhøring.

