Det sagde hun: Få overblikket over Stormy Daniels' udtalelser om Trump-affære I går aftes stod pornostjernen Stormy Daniels frem i '60 minutes'. Her fortalte hun nye detaljer om sin affære med Donald Trump og de efterfølgende trusler og tys-penge.

Søndag aften stillede den amerikanske pornostjerne Stormy Daniels op til interview for første gang, siden det kom frem, at hun angiveligt har haft en affære med den amerikanske præsident Donald Trump tilbage i 2006.

Stormy Daniels, der går under det borgerlige navn Stephanie Clifford, stod frem i det amerikanske nyhedsmagasin '60 Minutes', hvor hun blev interviewet af værten Anderson Cooper.

Hun fortalte om affæren i 2006. Hun fortalte, at hun gav Trump smæk med et ugeblad, og at han sammenlignede hende med sin datter Ivanka. Hun fortalte om at blive antastet og truet på en parkeringsplads i Las Vegas, og om at blive betalt 130.000 dollar (cirka 780.000 kroner) for at tie - såkaldte hush money. Men hun har endnu ikke lagt nogle beviser frem for affæren.

Her er de vigtigste citater fra interviewet.

En engangsaffære

Clifford fortæller, at hun mødte Trump til en kendis-golfturnering i USA tilbage i 2006. Turneringen fandt sted kort efter, at Trumps kone Melania havde født deres søn Barron. Trump inviterede angiveligt den dengang 27-årige Clifford op i sin hotelsuite, hvor de havde ubeskyttet sex.

Hun charmerede den ellers selvoptagede forretningsmand via sin provokerende og bramfri attitude.

»Jeg tror aldrig, nogen har talt til ham på den måde før. Specielt ikke en ung kvinde, der så ud som mig. Jeg sagde, han skulle vende sig om og trække bukserne lidt ned - han havde stadig underbukser på - og så gav jeg ham et par smæk«, sagde hun i interviewet.

Efterfølgende var Trump ifølge Clifford »en fuldstændig forvandlet person«. Væk var egoisten, og tilbage stod en mand, der interesseret spurgte ind til Clifford.

»Han sagde 'Wow. du er speciel. Du minder mig om min datter'. Han sagde 'Du er klog og smuk og en kvinde, der skal tages seriøst. Jeg kan lide dig'«.

Året efter - i 2007 - inviterede Trump hende til sit hus i Beverly Hills. Trump havde lovet at diskutere muligheden for, at hun kunne deltage i hans reality show 'Celebrity Apprentice'. Det blev dog aldrig til noget, og denne gang nægtede Daniels at have sex med ham. Trump afsluttede derefter deres forhold over en telefonsamtale.

Truet til tavshed

I 2011 var Clifford i kontakt med et amerikansk magasin, der tilbød hende 15.000 dollar (90.400 kroner) for at bringe historien om deres affære. Trumps advokat Michael Cohen truede med at sagsøge magasinet, der endte med ikke at bringe historien. Men Clifford fortæller også om en langt mere brutal trussel.

Samme år stod Clifford på en parkeringsplads ved et fitnesscenter med sin nyfødte datter, da hun blev antastet af en fremmed mand:

»En mand gik op til mig og sagde 'Lad Trump være i fred, glem historien'. Derefter vendte han sig rundt, kiggede på min datter og sagde 'Det er en smuk lille pige. Det ville være en skam, hvis hendes mor kom til skade'. Og så var han væk«, fortalte Clifford.

»Jeg blev befippet. Jeg gik ind til min fitness-time, og jeg rystede så meget på hænderne, at jeg var bange for at tabe min datter«, fortalte Clifford, der ikke har set manden siden, men tydeligt husker episoden.

»Hvis jeg så ham (den truende mand, red.), ville jeg slet ikke være i tvivl. Selv nu, alle de her år senere. Hvis han kom ind ad døren, ville jeg vide det instinktivt«, sagde hun.