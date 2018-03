Pornostjerne betalt for at tie om Trump-affære: Tys-penge har før fældet magtfulde mænd

Men den 20. april 2017 fyrede Fox News Bill O'Reilly, Afsløringen fra The New York Times medførte en offentlig udskamning, som var for meget for Fox News.

Senere, i oktober 2017, kunne The New York Times yderligere afsløre, at Bill O'Reilly, udover de 13 millioner dollars fordelt på fem forlig, har betalt 32 millioner dollars (192 millioner kroner) til den Fox News-ansatte Lis Wiehl, for at tie om et »ikke konsensuelt seksuelt forhold«.

Tiger Woods

Foto: David J. Phillip/AP

I 2009 var golfspilleren Tiger Woods på toppen af sin karriere. Han vandt stribevis af prestigefyldte golfturneringer, havde kone og børn og en egenkapital på mere end en milliard dollars.

Men under ganske kulørte omstændigheder fandt hans kone, den svenske model Elin Nordegren, ud af, at han havde en affære med Rachel Uchitel, en natklub-ejer fra New York. Nogle telefonopkald og voicemails afslørede sportsstjernen.

Skandalen ulmede, og sladderpressen havde fået snert af historien, så Tiger Woods betalte elskerinden 10 millioner dollars (60 millioner kroner) for at gå stille med dørene.

Men i løbet af kort tid stod 14 kvinder frem og fortalte, at de alle angiveligt havde haft affærer med Woods.

Tys-pengene var ikke nok til at holde hånden over Woods, der blev skilt og mistede sponsorater fra blandt andet Nike, Gatorade, Gillette og Accenture.