Russisk politi: Vagt slog alarmen fra i storcenter, før brand kostede 64 livet Russiske efterforskere siger, at nødudgange i center var blokeret, og en vagt slukkede alarmsystem.

Der er fundet flere »meget alvorlige« omstændigheder omkring en stor brand i et russisk indkøbscenter, hvor 64 personer er meldt omkommet siden søndag aften.

Et russisk undersøgelsesudvalg meddeler, at en sikkerhedsvagt havde slukket alarmsystemet i centret, der ligger i byen Kemerovo.

Desuden var nødudgange i bygningen blokeret.

Forsøgte at smadre en lukket branddør

Efterforskerne har også konstateret en række alvorlige brud på sikkerhedsreglerne i bygningen.

Vidner har til russiske medier sagt, at brandalarmen ikke blev aktiveret, og at mange mennesker havde vanskeligt ved at slippe ud af bygningen.

På en videooptagelse inden for indkøbscenteret ses en gruppe mennesker i forsøg på at smadre en branddør, som var lukket.

Tidligere har nyhedsbureauet Interfax citeret en unavngiven kilde for, at myndighederne mener, at branden var forårsaget af en elektrisk kortslutning.

Mange omkomne børn

Mange omkom i indkøbscenterets biograf, og en del af ofrene er ifølge russiske myndigheder børn.

Branden i indkøbscentret brød efter alt at dømme netop ud i en biografsal på fjerde sal. Derfra bredte den sig over et område på omkring 1600 kvadratmeter.

20 mennesker blev reddet ud af den brændende bygning, og omkring 100 andre blev evakueret fra stedet.

Røg stiger fra det flere etager høje indkøbscenter i Kemerovo i Sibirien, hvor 64 mistede livet i en brand søndag aften. Russisk politi oplyser nu, at en sikkerhedsvagt havde slukket for alarmsystemet, og at nødudgangene i bygningen var blokeret.

Røg stiger fra det flere etager høje indkøbscenter i Kemerovo i Sibirien, hvor 64 mistede livet i en brand søndag aften. Russisk politi oplyser nu, at en sikkerhedsvagt havde slukket for alarmsystemet, og at nødudgangene i bygningen var blokeret.

Russisk tv har vist billeder af mennesker, der springer ud af indkøbscentrets vinduer for at undslippe flammerne.

Ud over butikker og en biograf indeholder indkøbscentret en bowlinghal, flere restauranter og en minizoo for børn.

Kompensation for dødsfald

Guvernøren i regionen har sagt, at familier til de døde vil modtage en kompensation på en million rubler (cirka 105.600 kroner).

»Jeg har truffet beslutning om, at hver familie, som har mistet et medlem, vil modtage en million rubler i kompensation. Hvis der er to, Gud forbyde det, så bliver det to millioner rubler«, siger guvernør Aman Tulejev.

Området omkring Kemerovo er kendt for sin kulproduktion. Byen ligger i det sydlige Sibirien omkring 3.600 kilometer øst for Ruslands hovedstad, Moskva.

ritzau