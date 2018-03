Buddhister overfalder muslimer i Sri Lanka De antimuslimske følelser er stigende i både Sri Lanka og Myanmar, hvor buddhister finder sammen i en fælles sag.

De fleste har efterhånden hørt om forfølgelsen af rohingyaerne i Myanmar. Men i Sri Lanka har der i årevis eksisteret en lignende konflikt, hvor buddhister ansporet af nationalistiske munke har ført en hadkampagne mod landets muslimske minoritet.

Spændingerne er gentagne gange mundet ud i optøjer, og så sent som i denne måned skete det igen, da horder af buddhister angreb moskeer samt huse og forretninger i et muslimsk kvarter i storbyen Kandy. Urolighederne stod på i tre dage og var så voldsomme, at myndighederne erklærede undtagelsestilstand og indførte en blokade af de sociale medier for at undgå, at volden spredte sig til andre dele af landet.

Nu afslører nyhedsbureauet Reuters i en omfattende artikel, at Sri Lankas tidligere præsident, Mahinda Rajapaksa, angiveligt var med til at orkestrere angrebene.

Vidner fortæller Reuters, at politistyrker tog del i optøjerne. Det harmonerer med optagelser fra overvågningskameraer, som viser, at betjente fra politiets eliteenhed overfaldt imamer, mens politifolk andre steder tillod menneskemasser at gå gennem en afspærring for at nå frem til en moske, som de angreb og senere satte ild til.

Politistyrkerne lod sig dirigere af politikere fra et af Mahinda Rajapaksas støttepartier, fortæller vidnerne til Reuters.

Selv benægter han disse oplysninger, men beskyldningerne bliver bestyrket af, at regeringen siger, at urolighederne var velorganiseret.

Frygt for mere vold

Mahinda Rajapaksa tabte overraskende præsidentvalget i 2015 og har siden forsøgt at styrke sin politiske platform ved at spille på antimuslimske følelser.

»Der er ingen tvivl om, at antimuslimsk vold følger i kølvandet på Mahinda Rajapaksa, som vil tilbage til magten«, siger Iselin Frydenlund. Hun har forsket i samspillet mellem buddhisme og nationalisme i Sri Lanka og Myanmar og er leder af MF Centre for the Advanced Study of Religion i Norge.

Hun peger på, at radikale grupper nyder stor opbakning og beskyttelse fra Mahinda Rajapaksa, der stadig er en af Sri Lankas mest magtfulde politikere.

Disse grupper omfatter blandt andet stærkt nationalistiske og ekstremistiske munke, der gennem hadtaler spreder en forestilling om, at buddhismen i Sri Lanka er truet, fordi muslimer føder flere børn end buddhister. Præcis det samme argument bruger nationalistiske munke i Myanmar mod det lille muslimske mindretal, rohingyaerne.

Avisen New York Times citerer embedsmænd og beboere i Kandy for, at urolighederne i byen tidligere på måneden delvist blev ansporet af, at flere munke, der er kendt for før at have opfordret til vold, pludselig dukkede op i byen.

Den norske forsker Iselin Frydenlund understreger, at man ikke direkte kan sætte lighedstegn mellem konflikterne i Myanmar og Sri Lanka, fordi de først og fremmest bunder i lokale forhold.

Men man kan godt tale om, at globaliseringen har hjulpet yderliggående buddhistiske bevægelser til at få en stærkere identitet og en følelse af, at de kæmper en fælles kamp mod muslimer, mener hun.

»Munke i Sri Lanka besøger munke i Myanmar og omvendt. Der er kontakter, og burmesiske munke har fået inspiration af det politiske engagement, som munke i Sri Lanka har. Samtidig er der mere information via internettet«, siger hun.

Det har ført til, at lokale konflikter i højere grad bliver set gennem religiøse briller.

»Islamofobien skaber en stærkere tydelighed, og konflikterne bliver hevet op på et regionalt eller internationalt plan«, siger Iselin Frydenlund.