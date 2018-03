Boris Johnson: Største spionudvisning nogensinde

Den britiske udenrigsminister, Boris Johnson, siger, at den vestlige reaktion mod Rusland efter giftangrebet i Salisbury 4. marts er den største kollektive udvisning af spioner nogensinde.

Samtidig byder den britiske premierminister, Theresa May, støtten fra briternes allierede velkommen som et stærkt signal til Rusland om, at det ikke kan fortsætte med lovstridige handlinger.

»Udvisningerne af russiske diplomater i USA og Europa er en ekstraordinær international reaktion fra vore allierede, og det går over i historien som den største samlede udvisning af russiske efterretningsofficerer nogensinde«.

»Den vil forsvare vores fælles sikkerhed«, skriver Boris Johnson på Twitter.

I en erklæring fra premierministeren hedder det, at de koordinerede reaktioner 'er en klar demonstration af, at vi står sammen skulder ved skulder og sender det stærkeste signal til Rusland om, at det ikke kan fortsætte med at gå op imod folkeretten og internationale normer'.

Nervegiftangrebet i Salisbury var rettet mod den tidligere russiske dobbeltspion Sergej Skripal og hans datter, Julia.

De blev ifølge Storbritannien forgiftet med den af Sovjetunionen udviklede nervegift Novichok. Begge er stadig indlagt i alvorlig tilstand.

Rusland har afvist at have noget med angrebet at gøre.

Det Europæiske Råd er enig med den britiske regering i, at det højst sandsynligt er Rusland, der er ansvarlig for Salisbury-angrebet, og at der ikke er nogen anden sandsynlig forklaring. Det siger EU-præsident Donald Tusk.

