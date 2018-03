Egyptiske ungdomspolitikere studerer valg i Danmark Tre unge egyptiske politikere for at undersøge, hvordan demokratiet fungerer i et land som Danmark.

Nourhan Abd el-Aziz, 24 år, (midt i billedet) studerer statskundskab, medlem af det konservative parti Reform- og Udviklingspartiet.

Hvad bed du mest mærke i under valget i Danmark?

»Jeg blev overrasket over, hvor unge nogle af kandidaterne var. Det sker sjældent i Egypten, at unge får mulighed for at stille op og kan have deres eget valgprogram. Næsten alle egyptiske parlamentsmedlemmer er godt oppe i årene. Det gjorde også indtryk, hvor nemt politikere fra forskellige partier havde det ved at omgås hinanden«.

Kunne du selv tænke dig at stille op ved et valg?

»Ja, jeg håber en dag at stille op til parlamentet. Efter revolutionen er vi mange, som har et brændende ønske om at give udtryk for vores holdninger og forsøge at gøre en forskel«.

Men det er ikke nemt i dagens Egypten. Der er ikke meget demokrati over præsidentvalget ...

»Nej, det er ikke et rigtigt valg. Men vi mister ikke håbet, bare fordi det er svært. Det første skridt er det kommende lokalvalg. Vi har ikke haft lokalvalg i snart 10 år. Det vil blive afgørende for alle de nye partier og for de unge politikere«.

Foto: Janne Louise Andersen Hussein el-Saed: »Når jeg ikke kan sige min mening, vil jeg hellere tjene penge«.

Hussein el-Saed: »Når jeg ikke kan sige min mening, vil jeg hellere tjene penge«. Foto: Janne Louise Andersen

Hussein el-Saed, 30 år, ejer af en virksomhed og tidligere medlem af det liberale parti De Frie Egyptere.

Hvad fik du ud af at være i Danmark til folketingsvalget?

»Jeg lærte en masse om at føre valgkampagner, som vi bagefter i partiet tilpassede til de egyptiske forhold. Jeg er overbevist om, at det er årsagen til, at vi fik så mange stemmer. Vi så eksempelvis en parade, som Alternativet lavede i gaderne i København, og som vi forsøgte at efterligne. I Egypten kan vi dog ikke bare gå rundt og omfavne folk, som de gjorde, så i stedet kørte vi rundt i gaderne i åbne biler og spillede høj musik«.

Hvorfor har du meldt dig ud af dit parti?

»Det har lagt sig meget tæt op ad regimet. Jeg kan godt forstå hvorfor under de nuværende forhold i landet, men jeg kan ikke fortsætte i partiet, hvis jeg er nødt

til at klappe i for at tilfredsstille magthaverne. Når jeg alligevel ikke kan sige min mening, vil jeg hellere udvikle min forretning«.

Tror du, at du har en fremtid i politik?

»Ja, bestemt. Jeg stillede op til parlamentet. Det var en vild oplevelse, selv om jeg ikke blev valgt. Men jeg fandt også ud af, at jeg nok er bedre som kampagneleder«.

Foto: Janne Louise Andersen Tamer Sami: »Lige nu er det er som at forsøge at så et frø i havet«.

Tamer Sami: »Lige nu er det er som at forsøge at så et frø i havet«. Foto: Janne Louise Andersen

Tamer Sami, 40 år, filminstruktør og producent, medlem af det egyptiske socialdemokrati.

Hvad fik du ud af at være i Danmark?

»Det var et højdepunkt at opleve, hvordan et demokratisk valg fungerer i praksis. Det var især interessant, hvordan partierne også internt arbejder på at fastholde en demokratisk kultur, og at politikerne hænger ud med hinanden socialt på tværs af partierne. Vi har stadig svært ved at acceptere hinandens forskelligheder i Egypten, fordi det politiske liv har været dødt i så lang tid«.

Kan du bruge det på nuværende tidspunkt i Egypten?

»Ja, vi arbejder på at styrke sammenhængskraften i partiet. Der er store sociale forskelle, fordi Egypten er et samfund med store klasseskel, og vi har medlemmer fra alle klasser«.

Hvor politisk aktiv kan du være i dag?

»Der er stadig en smal politisk åbning. Jeg nåede sidste år et punkt, hvor det ikke længere gav mening at lægge så mange kræfter i partiet, fordi en af mine partifæller blev anholdt. Hvis man skal løbe en risiko, skal man også føle, at man kan gøre en forskel. Lige nu er det som at forsøge at så et frø i havet«.