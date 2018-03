Hård kritik af lynforfremmelse af Junckers højre hånd Jean-Claude Junckers forfremmelse af sin kabinetchef til øverste chef for EU-Kommissionens 33.000 ansatte møder hård kritik i parlamentet.

Et emne så knastørt som udnævnelse af en embedsmand har sat sindene i kog i EU-boblen i Bruxelles. Og det ser ikke ud til at ændre sig foreløbig. I hvert fald virkede medlemmerne af EU-Parlamentets budgetkontroludvalg i går eftermiddag ikke formildet, efter at de i over 2 timer og 30 minutter havde fremført deres kritik over for EU-kommissær Günther Oettinger.

Røde som blå, politiske venner som politiske fjender forlangte svar på, hvorfor det skulle gå så mærkværdigt for sig, da Martin Selmayr, der indtil da havde været kabinetchef for EU-Kommisionens formand, Jean-Claude Juncker, i al hast på et møde 21. februar blev forfremmet til ny generalsekretær for EU-Kommissionen.

Kort fortalt foregik forfremmelsen ved, at Jean-Claude Juncker på et møde med de øvrige kommissærer foreslog, at man valgte Martin Selmayr til at udfylde den ledige post som ny vicegeneralsekretær.

Da kommissærerne erklærede sig enige, annoncerede Jean-Claude Juncker, at den siddende generalsekretær havde besluttet sig for at gå på pension, hvorfor han mente, at Martin Selmayr burde udnævnes til ny generalsekretær.

Det sagde Margrethe Vestager og kollegerne alle ja til, og sådan blev Martin Selmayr dobbeltforfremmet på få minutter til at blive øverste chef for 33.000 embedsmand.

Den rigtige mand til jobbet

Martin Selmayr er frygtet for sin hårde ledelsesstil og kyniske metoder i en grad, så han har fået tilnavnet ’monstret fra Berlaymont’, men ingen betvivler den 47-årige tyske jurists skarpe hoved og strategiske politiske evner.

Således var der heller ingen, der i går stillede spørgsmål til Martin Selmayrs kompetencer. EU-parlamentarikerne ville over en bred kam vide, hvorfor man havde valgt en så lukket proces, hvor man endte med blot én kandidat til en stilling, som Jean-Claude Juncker i flere år havde vidst ville blive ledig?

Den tyske kommissær Günther Oettinger, der har budget og personale som sit ansvarsområde, holdt sig strengt til juraen i sine svar. Ingen regler er blevet brudt, svarede han, også når EU-parlamentarikerne spurgte til det hensigtsmæssige i fremgangsmåden. Han anerkendte, at sagen havde skadet EU-Kommissionen i offentligheden, men gav ingen løfter om større gennemsigtighed fremover.

»Alle institutioner har ret og pligt til at vælge den rigtige kandidat til jobbet« sagde Günther Oettinger, der ligesom Jean-Claude Juncker stammer fra det store borgerlige EU-parti EPP.

Hans partikammerat Ingeborg Grässle, der er formand for EU-Parlamentets budgetkontroludvalg, var ikke imponeret.

Jeg har ingen forbehold over for kvaliteterne ved den nye generalsekretær. Det her handler om manglerne i forhold til gennemsigtighed Ingeborg Grässle, formand for EU-Parlamentets budgetkontroludvalg

»Jeg har ingen forbehold over for kvaliteterne ved den nye generalsekretær. Det her handler om manglerne i forhold til gennemsigtighed«, sagde hun.

Op til gårsdagens møde med parlamentet havde EU-Kommissionen svaret skriftligt på 138 spørgsmål fra de folkevalgte.

EU-parlamentarikerne forlangte tirsdag at få at vide, hvilken rolle Martin Selmayr havde spillet i at svare på disse spørgsmål. Ikke andet end at sikre, at »informationerne var komplette«, forsikrede Günther Oettinger, hvilket fik de folkevalgte til at bryde ud i mistroisk latter.

Dansk lukkethed

Hvis man anskuer sagen gennem et dansk prisme, er det svært at komme helt i top på forargelsesskalaen. I hvert fald hvad angår gennemsigtighed i processen ved udnævnelse af topembedsmænd.

Det forklarer professor Tim Knudsen fra København Universitet, der nærmest virker lidt misundelig på den offentlige EU-debat om udnævnelsen.